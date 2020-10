Nice : le coup de gueule de Dante sur l'arbitrage

Capitaine de l'OGC Nice, Dante a participé au succès de son équipe contre l'AS Saint-Étienne dimanche après-midi, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1 (3-1). Mais le défenseur brésilien semble en avoir marre des fautes trop sifflées. Interrogé sur le sujet, le joueur de 37 ans n'a pas mâché ses mots. En France, on doit progresser car on gère très mal certaines actions. On ne parvient pas à faire un championnat plus compétitif car on ne donne pas l'option aux équipes de jouer avec une saine agressivité, a déclaré ce dernier dans des propos relayés par RMC Sport.

«J'aime le championnat français mais il y a certaines choses qu'il faut maîtriser. Il faut laisser jouer. On parle de moins en moins de jeu, de la solution du jeu, de la tactique, de choses qui intéressent, qui font progresser le championnat. (...) À chaque duel, il y a un avertissement. On ne peut pas, c'est mon avis, a conclu Dante. Des déclarations qui risquent de faire parler», alors que l'arbitrage est souvent pointé du doigt dans l'Hexagone.