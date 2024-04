Le rôle important de Thierry Henry avec Elye Wahi

Après une période de disette, Elye Wahi a retrouvé le chemin du but avec le RC Lens. L’attaquant des Sang et Or a inscrit quatre buts sur ses six derniers matchs, même s’il est resté muet face au Havre hier (1-1). L’ancien joueur de Montpellier a su mettre à profit les conseils que Thierry Henry lui a adressés. Au micro de Téléfoot, l’avant-centre de 21 ans a expliqué en quoi le sélectionneur de l’équipe de France espoirs et de la sélection tricolore olympique l’a aidé au cours des derniers mois.

«C’est quelqu’un de très affectif, avec moi surtout. Lors de ma première arrivée au RC Lens, c’est la première personne avec qui j’ai échangé. Il me conseille, vu que c’était un attaquant, comme moi. Il me donne des consignes devant le but, comment me placer, comment finir les actions, et je prends tout ce qu’il y a à prendre», a confié l’attaquant lensois. Une belle source d’inspiration.