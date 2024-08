Angel Di Maria prolonge à Benfica

Fin d’un suspense qui n’en était plus un. Angel Di Maria a prolongé ce soir son contrat d’une saison à Benfica. L’Argentin est lié au club portugais jusqu’en 2025. La nouvelle vient d’être officialisée. «L’attaquant champion du monde argentin démarre sa 5ème saison sous le maillot du Benfica», se félicite le communiqué. Di Maria était revenu l’été dernier à Lisbonne après l’avoir quitté en 2010.

La suite après cette publicité

L’ancien Parisien (36 ans) comptait initialement disputer une seule saison chez les Águias pour sa dernière en Europe, avant de retrouver le continent sud-américain, et son club de Rosario Central. Les menaces répétées de cartels très puissants à Rosario contre sa famille ont eu raison de son retour. Il n’a pas non plus souhaité rejoindre l’Inter Miami de son ami, Lionel Messi.