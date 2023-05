Botafogo dit non à James Rodríguez

Libéré de son contrat par l’Olympiakos au début du mois d’avril, James Rodríguez (31 ans) est toujours sans club. Si la rumeur menant à Beşiktaş a pris de l’ampleur ces dernières semaines, la piste Botafogo (Brésil) s’est elle bien refroidie. Interrogé sur une potentielle arrivée de l’élégant gaucher colombien, le directeur sportif du club carioca André Mazzuco a vite balayé les doutes.

«Il y a eu des discussions sur les modalités du contrat (de James), mais pour qu’il signe, il faut qu’il y ait un accord entre ce que veut le club et la volonté du joueur d’accepter une proposition. Il n’y a pas eu d’avancées depuis, a indiqué le dirigeant brésilien, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Nous pensons surtout à l’équipe, à ce que nous pouvons faire de mieux sur une saison, et pas seulement à un joueur, bien qu’il puisse être intéressant. Mais non, il n’y a pas eu d’avancées et le dossier est quasiment ficelé.»

