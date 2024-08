Un club espagnol ne lâche pas James Rodriguez

Du haut de ses 33 ans, James Rodriguez est un des bons coups à faire cet été. Le Colombien est libre après sa superbe Copa América 2024, dont il a été nommé MVP, et plusieurs clubs de renom suivraient de très près sa situation. Il a par exemple été question de l’Atlético de Madrid, de River Plate et de Boca Juniors, entre autres.

Mais comme l’indique Relevo, le Rayo Vallecano est toujours très intéressé et surtout, est confiant. Les Madrilènes estiment être en mesure de s’aligner sur les exigences du joueur, et l’idée de retrouver la Liga et Madrid plaît beaucoup au joueur. D’ailleurs, El Chiringuito assure même qu’il est proche de signer là-bas. Affaire à suivre…