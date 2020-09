Presnel Kimpembe raconte son meilleur souvenir face à l'OM

Demain, à 21h, le Parc des Princes sera le théâtre d'un «classique» entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. En marge de cette rencontre à la saveur particulière, Presnel Kimpembe était attendu par les médias à l'Ooredoo Training Center de Saint-Germain-en-Laye. L'occasion pour le défenseur central d'évoquer son meilleur souvenir face à l'OM. 6 seasons, aucune défaite. Meilleur souvenir ?

«Le but d’«Edi» (Edinson Cavani, ndlr) du 2-2 à Marseille (le 22 octobre 2017, ndlr). On perd 2-1 et «Edi» met le coup franc à la fin. C'est pour moi la plus belle sensation dans un «clasico» où j’étais présent. On se lève tous du banc pour célébrer avec lui», s'est souvenu le champion du monde, qui en 6 saisons pro à Paris n'a jamais connu la défaite face a rival olympien.