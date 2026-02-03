Fenerbahçe : pourquoi le transfert de N’Golo Kanté a capoté

Ceux qui s’inquiétaient parfois de l’âge de N’Golo Kanté (34 ans) et de sa capacité à enchainer les matches se rassureront en constatant que le milieu de terrain français a joué 4 rencontres dans leur intégralité en 13 jours avec Al-Ittihad. Potentiellement ses dernières minutes avec le club saoudien qui l’avait totalement relancé après sa fin d’aventure avec Chelsea gâchée par les blessures.

Car, comme vous avez pu le lire hier, N’Golo Kanté est concerné par un transfert vers Fenerbahçe, le club turc aux énormes ambitions avec un mercato hivernal copieux (arrivées de Mattéo Guendouzi et Sidiki Chérif notamment). Mais alors que l’opération était annoncée comme bouclée par l’ensemble des médias, aucune officialisation n’est encore intervenue. Pourquoi ? Le transfert de N’Golo Kanté à Fenerbahçe était lié à deux autres dossiers. D’abord le départ de Karim Benzema vers Al-Hilal, désormais officiel, mais qui a mis du temps à se décanter. Et Al-Ittihad avait négocié, dans le cadre du transfert de Kanté, un échange avec Youssef En-Nesyri, l’attaquant international marocain. Le retard pris par le transfert de Benzema a eu un impact sur ce double coup. Si, en Turquie, le mercato hivernal fermera ses portes vendredi, il se clôturait lundi soir à minuit heure locale (22h heure française) en Arabie saoudite.

Le transfert d’En-Nesyri pas enregistré à temps

Les deux transferts, Kanté au Fener et En-Nesyri à Al-Ittihad, ont bien été entrés dans le logiciel TMS de la FIFA. Mais pour En-Nesyri, le temps était déjà dépassé. Une dérogation a été demandée pour valider ce transfert, qui débloquerait l’officialisation de N’Golo Kanté à Fenerbahçe. Mais le club turc a visiblement décidé de passer à autre chose, et a publié un communiqué incendiaire, pour expliquer la situation à ses supporters et pointer du doigt la responsabilité d’Al-Ittihad dans cet échec.

« Conformément aux demandes de notre équipe technique, des accords ont été conclus avec les joueurs ; les examens médicaux du joueur concerné par le transfert ont été effectués, les autorisations nécessaires ont été obtenues et notre club a rempli toutes ses obligations dans les délais impartis. Les documents relatifs à l’enregistrement du transfert ont été correctement et intégralement téléchargés dans le système dans le délai imparti. Cependant, en raison d’une saisie incorrecte des informations TMS par le club adverse, les transactions n’ont pu être finalisées dans les délais impartis, indépendamment de notre club. Par conséquent, une prolongation a été demandée, des discussions ont été menées avec la FIFA et toutes les démarches ont été entreprises pour résoudre le problème. Malgré cela, le club adverse n’a pas finalisé les transactions sans nous fournir aucune justification. En raison de ces événements, le processus de transfert n’a malheureusement pas pu être finalisé. Nous comprenons et partageons la déception que ce processus a engendrée au sein de notre communauté », peut-on lire. Fenerbahçe semble donc définitivement abandonner le dossier Kanté…