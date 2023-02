L’appel du pied de Xavi Simons au PSG

La suite après cette publicité

Vendu à la surprise générale l’été dernier au PSV Eindhoven, Xavi Simons s’éclate loin de Paris. Cette saison, le milieu de terrain de 19 ans a déjà inscrit 10 buts en Eredivisie, faisant de lui le meilleur buteur de son club en championnat. Mais au-delà de ses statistiques, l’ancien joueur du PSG épate par sa régularité, qui l’a d’ailleurs conduit à honorer sa première cape avec les Pays-Bas en décembre dernier.

Des performances qui pourraient peut-être l’amener à rallier Paris dans les mois ou années à venir, le PSG ayant inclus une clause de rachat dans son contrat. Interrogé au micro de NOSsport ce dimanche sur Paris, Simons s’est justement pris de nostalgie au moment d’évoquer la capitale française. «La France me manque. La ville de Paris est incroyable, c’est vraiment une métropole. Elle me manque aussi un peu car Eindhoven est beaucoup plus calme», a confié le joueur. Appel du pied ? À vous de trancher.

À lire

LdC, PSG : Christophe Galtier n’exclut pas une défense à 3 face au Bayern