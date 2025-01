OL : Saïd Benrahma est proche de rejoindre l’Arabie saoudite

On n’ira pas jusqu’à avancer que son match face à Fenerbahçe, jeudi, était son dernier sous le maillot de l’OL, mais ce dont on est à peu près sûrs, c’est que Saïd Benrahma est bien plus proche de partir que de rester à Lyon. Toujours dans l’obligation de dégraisser malgré les départs de Maxence Caqueret, Jeffinho, Gift Orban, Zaha, et accessoirement de Luiz Henrique, l’OL avait clairement laissé entendre qu’aucun joueur n’était intouchable.

En début de semaine, nous vous révélions ainsi que Benrahma était sur le départ, et qu’il disposait même de plusieurs touches à l’étranger. Acheté 20 millions d’euros il y a un an en provenance de West Ham, l’ancien joueur de Nice avait été l’un des acteurs de la fabuleuse seconde partie de saison de l’OL l’an passé. Mais cette saison, la réalité n’est plus vraiment la même. Benrahma doit composer avec une solide concurrence, incarnée par le bluffant Malick Fofana à gauche.

Vers l’ambitieux club de Neom SC

À 29 ans, le vainqueur de la C4 en 2023 reste quand même dans la force de l’âge, et c’est pour cette raison que plusieurs formations de Premier League, dont Ipswich, avaient flairé le bon coup en exprimant leur intérêt pour lui récemment. Selon nos informations, d’autres pistes existent, dont une menant jusqu’en Arabie saoudite. Ces dernières heures, les positions se sont en effet rapprochées entre le pays du Golfe et l’entourage du joueur.

Des discussions qui ont d’ailleurs atteint un stade avancé puisque l’ailier gauche négocie actuellement avec le club du Neom SC, leader de seconde division saoudienne, mais habité par des ambitions XXL en vue de sa probable montée en Saudi Pro League la saison prochaine. Les négociations vont dans le bon sens, ce qui pourrait ainsi permettre à l’OL d’enregistrer une nouvelle vente, à l’heure où ses finances en ont bien besoin.