OL : Saïd Benrahma est sur le départ

Et si Saïd Benrahma avait joué son dernier match avec l’Olympique Lyonnais samedi soir contre Toulouse ? Titularisé sur l’aile gauche, l’international algérien a eu un mal fou, à l’image de ses partenaires, à emballer une partie tristement achevée sur le score de 0-0. Surtout, il a entendu les sifflets du Groupama Stadium à son encontre lors de son remplacement à la 70e minute.

La suite après cette publicité

Il ne les entendra probablement bientôt plus. Selon nos informations, le joueur de 29 ans est sur le départ de l’OL. Il dispose déjà d’une offre ferme de la part de Neom, le club saoudien, qui n’est pas encore écartée. Des clubs anglais sont également intéressés par ses services, lui qui a laissé de bons souvenirs en Premier League lors de ses passages à Brentford et West Ham. Nous vous avons notamment révélé il y a quelques semaines qu’Ipswich Town est séduit par son profil.

Une vente de Benrahma pour aider à équilibrer les comptes ?

Les intérêts sont donc présents pour Benrahma, qui avait rejoint l’OL l’hiver dernier, après un transfert rocambolesque, bouclé après la fermeture officielle du mercato hivernal. Le club rhodanien l’avait définitivement recruté lors du mercato estival, contre un chèque de 20 M€. Benrahma avait contribué à l’excellente deuxième partie de saison, faisant passer l’OL d’un candidat au maintien à un club européen.

La suite après cette publicité

Cette saison, il est confronté à la concurrence plus frontale de Malick Fofana, mais aussi aux difficultés financières du groupe dirigé par John Textor, qui a promis des ventes à la DNCG pour équilibrer les comptes, et ainsi annuler l’interdiction de recrutement. Avec les courtisans qui ne le lâchent pas, Saïd Benrahma est plus que jamais le prochain candidat au départ du côté de l’OL.