Barça : la déclaration d’amour de Robert Lewandowski à Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Hansi Flick… Robert Lewandowski a déjà collaboré avec le gotha du football au cours de sa carrière. Dans un entretien accordé à ESPN, en marge du Clasico de dimanche face au Real Madrid (21h00), l’attaquant polonais est justement revenu sur son expérience aux côtés de Guardiola, qu’il a côtoyé au Bayern Munich entre 2014 et 2016, et qu’il juge aujourd’hui indissociable de sa progression.

«Pep est l’entraîneur qui m’a fait changer d’avis sur le football. Je pense et vois énormément de choses désormais pendant les matches. Mais cela m’a énormément aidé, car je suis en mesure de communiquer cela à mes coéquipiers pour changer ce qui ne va pas lors des rencontres, indique l’attaquant polonais de 34 ans. J’ai travaillé avec Pep pendant deux ans et j’ai beaucoup appris et parlé avec lui. Je me souviens qu’un jour, il m’a dit : "Je ne peux t’aider que sur la façon de construire une action, de l’amener avec le ballon. Mais sur ce que tu vas faire avec la balle, je ne peux pas t’aider parce que tu sais mieux que moi. Mais à la fin, tu es meilleur que moi. Alors c’est toi qui décide."»

À lire

Luciano Spalletti allume Pep Guardiola

Pour ce Clasico , Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FM10. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ ; une victoire du Real (cotée à 3,20) peut vous rapporter 32 € et celle du Barça (cotée à 2,10) 21€.