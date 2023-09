PSG-OM : l’énorme coup de gueule de Samuel Gigot

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a surclassé l’Olympique de Marseille au Parc des Princes pour le premier Classique de la saison. Avec cette deuxième victoire en une semaine après celle acquise contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, les Parisiens ont confirmé leur retour au premier plan. Les coéquipiers de Marquinhos occupent d’ailleurs désormais la 4ème place de Ligue 1 au pied du podium. Les Olympiens, de leur côté, perdent les bénéfices acquis face à l’Ajax ce jeudi pour leur entrée en lice en Ligue Europa après avoir vécu une semaine très mouvementée sur la Canebière.

Les Marseillais, incapables de réagir, n’ont donc pas réussi à inverser la tendance face au rival parisien. Samuel Gigot a d’ailleurs regretté le manque de rébellion avec véhémence au micro du diffuseur de la rencontre. «C’était très compliqué. On encaisse ce but très tôt. Ensuite avec ce deuxième but un peu chanceux… C’est vrai qu’on avait un plan pour ce match la mais il est vite tombé à l’eau. Quand vous jouez le Classique avec si peu d’envie, c’est pas possible. Je pense qu’il faut leur rentrer un peu plus dedans. On les a un peu trop respectés», a tout d’abord lancé le défenseur central olympien.

À lire

PSG-OM : les terribles regrets de Jacques Abardonado

La grosse colère de Samuel Gigot

Le joueur de 29 ans est ensuite revenu avec des mots durs sur la partition proposée par ses coéquipiers et lui même. «Bien sur ce sont des très bons joueurs mais si vous les laissez jouer ils deviennent magnifiques. On a manqué de couilles ce soir mais tous ensemble. C’est une période un peu difficile mais on va se relever et il y aura un match retour à la maison. On les attendra comme il faut», a encore confié Samuel Gigot avant de revenir sur les raisons de cette défaite douloureuse pour le club phocéen : «on prend ce but sur coup franc et derrière on a des occasions si on les marque ça peut tout changer. Après c’est le football, on est très déçus mais faut pas lâcher et il faut se remettre vite au football.»

La suite après cette publicité

Alors que l’OM a traversé une semaine éprouvante avec l’épisode de la réunion houleuse entre la direction et les supporters du club phocéen avec le départ de Marcelino en point d’orgue, le défenseur central marseillais n’a pas voulu se cacher derrière ses raisons pour expliquer la mauvaise prestation des Olympiens. «Non il n’y a pas besoin d’avoir d’excuses quand on joue ce genre de match. On a pas fait ce qu’il fallait, la vérité elle est sur le terrain. Aujourd’hui ils nous ont surclassé, il n’y a rien à dire de plus», a conclu le principal intéressé. Le message est passé !