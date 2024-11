Manchester United : les premiers choix tranchants de Ruben Amorim

Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, Manchester United n’est jamais réellement parvenu à trouver un entraîneur capable de lui succéder sur le long terme. Les noms prestigieux se sont enchaînés sur le banc mancunien, sans grand succès. Mais les pensionnaires d’Old Trafford espèrent avoir enfin misé sur le bon cheval avec Ruben Amorim. Le Portugais âgé de 39 ans est considéré comme l’un des entraîneurs les plus prometteurs et talentueux de la nouvelle génération. Après avoir fait ses armes au Sporting CP, il va tenter de poursuivre sa folle ascension avec un club d’un calibre supérieur. Hier, il a passé sa première journée entière au centre d’entraînement de Carrington.

Le Telegraph indique qu’il a enchaîné les réunions avec le staff technique, qui sera composé d’Eduardo Rosalino, Emanuel Ferro, Carlos Fernandes, Adelio Candido, Paulo Barreira et Jorge Vital. Amorim, qui séjourne actuellement à l’hôtel en attendant de trouver une maison, a déjà rencontré une partie de ses nouveaux joueurs, ceux qui n’étaient pas appelés en sélection ce mois-ci. Celui qui a succédé à Erik ten Hag a ainsi échangé avec Kobbie Mainoo et Leny Yoro, qui reviennent de blessure. Les trois hommes avaient le sourire selon le Daily Mail. Idem pour Toby Collyer, Luke Shaw et Mason Mount, qui ont partagé un moment de complicité avec leur nouveau coach. D’ailleurs, l’ancien de Chelsea a été aperçu en train de prendre Amorim dans ses bras.

Amorim a un plan en tête

Et Mount peut être heureux. The Sun révèle que le nouvel homme fort de Mancheter United compte beaucoup sur lui. Il veut même le placer au centre de ses plans, lui qui compte a priori miser sur un 3-4-3. Selon le média anglais, Ruben Amorim a fait savoir qu’il souhaite mettre Mason Mount dans les meilleures conditions et qu’il sera un joueur important pour lui à l’avenir. Le Portugais apprécie sa polyvalence et estime qu’il peut parfaitement s’intégrer au schéma de jeu qu’il compte introduire à Manchester United. Une bonne nouvelle pour l’Anglais, qui a repris complètement l’entraînement après sa blessure et qui devrait donc prendre place sur l’aile droite.

Très motivé, l’ancien joueur de Chelsea travaille dur pour se faire une place dans le onze qui débutera contre Ipswich Town, à l’occasion de la première d’Amorim sur le banc mancunien. Si jamais il est prêt physiquement, il pourrait avoir sa chance. Outre Mount, le technicien lusitanien pourra compter prochainement sur le retour de Tyrell Malacia, qui a repris avec les U21 de MU après sa blessure. Idem pour Luke Shaw. De quoi offrir de nouvelles perspectives à Amorim au poste de latéral gauche. En revanche, le nouvel entraîneur a déjà ouvert la porte à un départ de Joshua Zirkzee. Concernant Harry Maguire, Manchester United n’est pas contre son départ. Mais ce dernier veut se relancer sous les ordres d’Amorim, qui comptera sur De Ligt, Lisandro Martinez ou encore Yoro. Une nouvelle ère commence à Manchester.