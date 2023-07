Mercato : Thomas Lemar répond à l’intérêt de l’OM !

La suite après cette publicité

On le sait, Pablo Longoria n’est pas rassasié. Certes, le président espagnol de l’OM a déjà réalisé plusieurs jolis coups, s’offrant notamment Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang, entre autres. Quatre recrues déjà, et l’écurie du sud de la France ne veut pas s’arrêter là. Le nom d’Iliman Ndiaye revient ainsi régulièrement sur la table, et c’est un dossier sur lequel nous vous avons déjà révélé plusieurs informations exclusives.

Un autre nom est régulièrement revenu dans les médias français et espagnols ces derniers jours : celui de Thomas Lemar, ancien coéquipier de Kondogbia et de Renan Lodi en terres madrilènes. Et nous vous avons confirmé l’intérêt marseillais pour ses services. Toujours à l’Atlético de Madrid, le joueur formé à Monaco est bien sur les tablettes des Phocéens.

Lemar est bien à Madrid

Une opération un peu plus difficile que les précédentes, mais pas foncièrement impossible, puisque Lemar n’est pas considéré comme indispensable du côté du Civitas Metropolitano. L’Atlético verrait en plus l’arrivée d’un joli chèque d’un bon œil. Après le match amical de l’Atlético face à une équipe all star coréenne, l’international tricolore a répondu aux informations le liant à l’OM.

«Je suis ici, non ? Pour l’instant, je suis ici, c’est tout ce que je peux dire, et je suis bien ici à l’Atlético», a ainsi lancé le milieu de terrain offensif de 27 ans lorsqu’il a été interrogé sur un possible départ. Des déclarations qui ne nous donnent pas forcément plus d’indications sur les intentions du Français, de l’OM ni de l’Atlético, qui serait également chaud pour le laisser filer dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Affaire à suivre…