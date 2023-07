L’OM fait le forcing pour Iliman Ndiaye

L’Olympique de Marseille est en feu. Depuis le début du mercato, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont déjà frappé plusieurs coups. Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà signé cet été. Et Pablo Longoria prépare encore d’autres arrivées d’ici la clôture du marché. Ismaïla Sarr (Watford) est en route pour signer. Et il n’est pas le seul joueur qui évolue de l’autre côté de la Manche que le président olympien a dans son viseur.

Comme révélé sur notre site, Iliman Ndiaye (23 ans) plaît énormément aux Marseillais. Rapidement, le joueur de Sheffield United s’était montré très positif à l’idée d’évoluer à l’OM, un club dont il avait déjà défendu les couleurs par le passé. Un contrat de 5 ans l’attendait d’ailleurs dans la cité phocéenne comme expliqué par nos soins. Mais tout a basculé par la suite. En effet, Sheffield a voulu prolonger le Sénégalais, qu’ils veulent placer au centre du projet en Premier League.

L’OM discute, Ndiaye est emballé

Cela a fait cogiter le joueur, qui a aussi pris en considération l’avis de ses proches. Ces derniers se sentent très bien en Angleterre. Pour cette raison et malgré son attachement à l’OM, Iliman Ndiaye était prêt à continuer l’aventure en Premier League. Mais c’était sans compter sur Pablo Longoria et ses équipes. Ils n’ont pas lâché le morceau comme expliqué vendredi sur notre site. Si aucune rencontre n’était prévue avec Stephen Bettis, le président de Sheffield United, les deux clubs échangeaient.

Et c’est toujours le cas. L’OM et Sheffield discutent encore pour tenter de trouver un accord. Certaines sources nous ont précisé que cela pourrait grimper au maximum jusqu’à environ 20 millions d’euros. D’autres, elles, estiment que ce sera moins ou avec des bonus compris. Ce qui est certain, c’est que Marseille, qui a en ligne de mire la Ligue des Champions, veut boucler très vite ce dossier. Et bonne nouvelle, Iliman Ndiaye, qui s’engagerait pour 5 ans, est toujours très emballé à l’idée de venir. Malgré tout, l’OM reste sur ses gardes puisque c’est un dossier très complexe qui évolue sans cesse. Affaire à suivre…