Wilfred Ndidi prolonge avec Leicester jusqu’en 2027

Entre Leicester City et Wilfred Ndidi, l’aventure n’est pas encore terminée. En fin de contrat avec le club anglais, promu en Premier League, l’international nigérian avait l’opportunité d’ouvrir une nouvelle page de sa carrière à l’étranger et notamment en France où l’OM, l’OL et l’AS Monaco étaient intéressés par ses services. Mais comme nous le révélions le 10 juillet dernier, le milieu de terrain de 27 ans a trouvé un terrain d’entente avec les Foxes pour étendre son bail. Et c’est désormais officiel puisqu’il est désormais lié à Leicester City jusqu’en juin 2027.

La suite après cette publicité

«Wilfred Ndidi prolonge son séjour à Leicester City. Le milieu de terrain de longue date de Leicester City, Wilfred Ndidi, a signé un nouveau contrat avec le Football Club, le gardant au King Power Stadium jusqu’en juin 2027 au moins, sous réserve de l’approbation de la Premier League», a détaillé la formation britannique via un communiqué officiel.