Olympique Lyonnais : Peter Bosz vole au secours de Xherdan Shaqiri

Attendu comme la recrue phare de ce mercato estival, Xherdan Shaqiri connaît une certaine difficulté à s'adapter à l'OL. Depuis qu'il est en France, l'ailier suisse enchaîne les matches sans saveur. Il a pourtant débuté toutes les rencontres auxquelles il a participé (6 en Ligue 1, 2 en Ligue Europa), exceptée le match contre les Rangers en coupe d'Europe mais a été remplacé à chaque fois, généralement entre la 60 et la 75e minute.

Preuve qu'il ne dispose pas encore de la caisse physique pour enchaîner et ses performances s'en ressentent. Il a connu un mois de septembre plutôt encourageant avec une passe décisive contre Strasbourg et un but face à Troyes mais depuis, la lumière s'est éteinte. Il a d'ailleurs essuyé quelques critiques après ses deux dernières sorties contre Monaco et le Sparta Prague, deux rencontres où l'OL a pourtant marqué et dominé son sujet.

Bosz n'est pas inquiet

Pour autant, l'OL et, Peter Bosz en premier lieu, ne s'inquiète pas. À 24 heures d'un déplacement difficile sur la pelouse de l'OGC Nice (à suivre en live commenté sur notre site), l'entraîneur des Gones s'est présenté en conférence de presse pour prendre la défense du joueur de 30 ans. «Shaqiri, je ne suis pas inquiet, il a changé d’équipe très tard. Comme Jérôme (Boateng), ils n'ont pas fait le début de saison avec le groupe. C'est normal.»

Reste que le Suisse déçoit pour le moment. À son aise à Liverpool dans un rôle de remplaçant et excellent durant l'Euro, où il a été le bourreau de l'équipe de France, Shaqiri ne rentabilise pas encore les 6 M€ (plus 5M€ de bonus) que l'OL a investi sur lui. Mais qu'il se rassure, l'heure n'est pas encore à l'urgence, d'autant que l'OL enchaîne les victoires et que Peter Bosz a confiance en lui pour un moment.

