Serie A : Naples manque l’occasion de passer leader contre Venise

Mauvaise opération pour Naples. En déplacement à Venise ce dimanche à l’occasion de la 29e journée de Serie A, les Partenopei n’ont pas été en mesure de rentrer les mains pleines. Ils ont dû se contenter d’un match nul 0-0, qui ne fait pas vraiment leurs affaires puisqu’un succès leur aurait permis de prendre les commandes du championnat.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Naples 61 29 +22 18 7 4 45 23 19 Venise 20 29 -19 3 11 15 23 42

En cas de victoire face à l’Atalanta Bergame ce soir, l’Inter Milan pourrait donc mettre son dauphin napolitain à trois points. Pour Venise, ce match nul n’est pas non plus résultat de l’année. Les hommes d’Eusebio Di Francesco, en quête de leur premier succès en 2025 (ils n’ont plus gagné depuis 12 matchs), restent 19es du championnat.