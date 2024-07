Chants racistes : la déclaration forte de Philippe Diallo

Le chant raciste de la sélection argentine n’a pas été du goût de Phillippe Diallo. Le président de la Fédération française de football (FFF) s’est exprimé sur le comportement des joueurs de l’ Albiceleste dans un entretien au Parisien. « C’est inadmissible, insultant et raciste ! Immédiatement, j’ai voulu réagir en saisissant mon homologue argentin puis la FIFA pour qu’elle ouvre une enquête. C’est chose faite et une plainte a été déposée », a-t-il indiqué.

« On ne peut pas accepter ce type de propos sous prétexte d’une culture locale, comme j’ai pu l’entendre. Cela n’a rien à faire dans le football. Le racisme est un fléau contre lequel nous devons lutter en permanence. (…) D’une certaine manière, c’est la France qui est attaquée, continue-t-il. Il faut que cela cesse et j’espère que les sanctions tomberont. De notre côté, j’invite les supporters à respecter l’équipe d’Argentine et son hymne. » En Argentine, le gouvernement a, lui, apporté son soutien à Enzo Fernández, auteur de la vidéo où les Argentins chantaient.