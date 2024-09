L’OL écarte David Friio !

Cet été, le mercato de l’OL a été contrastée. Alors que ce dernier avait très bien débuté avec la venue en grande pompe de Georges Mikautadze et l’arrivée onéreuse de Moussa Niakhaté, les choses ne se sont pas arrangés au fil des semaines. Dans le besoin de dégraisser pour 100 millions d’euros afin de rassurer la DNCG, les dirigeants rhodaniens ont failli à leur mission. En effet, face à la difficulté de dégraisser des lofteurs toujours présents au club, les caisses ne se sont pas renflouées.

Ainsi, seulement 39 millions d’euros ont été récoltés via les ventes cet été. Un montant famélique qui pourrait causer des troubles à l’institution rhodanienne à l’avenir face à la DNCG. Dès lors, il a fallu trouver des coupables. Très vite, le nom de David Friio a été évoqué. Arrivé à la rescousse du club en décembre 2023, l’ancien dirigeant de l’OM avait connu des débuts canons avec un mercato hivernal réussi qui avait permis aux pensionnaires du Groupama Stadium de se relever sportivement. Finalement, la musique est totalement différente en ce 6 septembre 2024.

Des mauvaises relations avec John Textor aussi évoquées

Dans un communiqué paru en début de soirée, l’OL a officialisé la mise à l’écart de son directeur sportif dans un communiqué léger : «l’Olympique Lyonnais dispense d’activité son directeur sportif, David Friio, dans l’attente d’une décision à venir dans les jours prochains.» Une annonce qui entérine presque le divorce consommé avec le dirigeant de 51 ans. D’après les informations que nous avons pu récolter, l’incapacité de l’ancien directeur sportif des Gones à vendre cet été a été le grief numéro 1 retenu à son égard.

En parallèle de ce mercato raté dans le sens des départs, Friio serait également épinglé pour des relations de plus en plus froides avec John Textor. Le patron américain n’avait pas hésité à le court-circuiter en fin de mercato pour faire venir Wilfried Zaha. Selon L’Equipe, ce départ va contraindre l’OL à se restructurer dans les prochaines semaines et le rôle de David Friio pourrait ne pas être remplacé dans l’immédiat.