Chelsea - Luton : les compositions officielles

Chelsea lance cette troisième journée de Premier League en accueillant le promu Luton à Stamford Bridge. Les Blues sont toujours à la recherche d’une première victoire cette saison après un match nul face à Liverpool (1-1) et la défaite de la semaine passée face à West Ham (3-1). Un résultat autre qu’une victoire mettrait Mauricio Pochettino et ses hommes sous pression. De son côté, Luton n’a pas joué la semaine dernière et n’a pas encore glané le moindre point cette, l’objectif est de débloquer ce compteur ce soir. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Chelsea débute en 3-5-2. Deux Français sont alignés d’entrée, Axel Disasi et Malo Gusto qui profite de l’absence sur blessure de Reece James. La recrue phare Moises Caicedo est bel et bien titulaire au milieu de terrain et le duo Sterling-Jackson animera l’attaque. Chez les Hatters, Rob Edwards opte également pour un 3-5-2. Le technicien gallois compte sur Adebayo et Morris pour poser des problèmes à la défense blues.

Les compositions

Chelsea : Sanchez - Disasi, T.Silva, Colwill - Gusto, Fernandez, Caicedo, Gallagher, Chilwell © - Sterling, Jackson.

Luton : Kaminski - Burke, Lockyer ©, Bell - Kabore, Barkley, Nakamba, Chong, Giles - Morris, Adebayo.