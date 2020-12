LOSC : l'indispensable Burak Yilmaz a encore frappé

« Merci Burak Yilmaz ! » Le cri du cœur est signé La Voix du Nord et est probablement partagé par l'ensemble des supporters du LOSC. Auteur d'un doublé en fin de rencontre face au Sparta Prague, après être entré en jeu pour le dernier quart d'heure, l'attaquant turc de 35 ans a offert un succès mérité à son équipe et validé le ticket pour les seizièmes de finale. Sans lui, Lille se dirigeait vers une défaite très frustrante au regard du nombre d'occasions obtenues. Mais ni Yazici, ni Bamba, ni David n'ont su battre le portier roumain Nita.

Yilmaz, lui, a envoyé au fond un centre en retrait offert par Weah, et a concrétisé sans trembler d'une belle frappe enroulée du droit un bon ballon d'Ikoné à l'entrée de la surface. « C’est un homme de surface. (…) Ce n'est pas son niveau qui m'impressionne, c'est le reste. Quand des joueurs de cet âge sont aussi performants, ce n'est pas un hasard. Burak vit football, il mange football, il a une hygiène de vie parfaite », a lancé l'entraîneur Christophe Galtier, conquis, après la rencontre.

Une détermination qui change tout

Dès son entrée en jeu, on a senti toute l'expérience de Burak Yilmaz s'exprimer. On l'a vu parler à ses coéquipiers et les encourager, le regard déterminé, quand Yazici venait de quitter la pelouse en râlant et en ignorant la main tendue par son entraîneur. Concentration maximum, détermination et motivation, voilà comment Burak Yilmaz a remis son équipe sur les rails. « Burak (Yilmaz) a cette expérience que les autres n'ont pas. Il est entré comme il sait le faire. Il a été décisif. C'est un ''tueur'' », a expliqué le milieu de terrain Benjamin André à l'issue de la rencontre.

Souvent remplaçant en Ligue Europa pour laisser place au duo Yazici-David, Burak Yilmaz a montré pourquoi il était indispensable au LOSC cette saison, alors qu'il s'agit de sa première expérience hors de Turquie. Ses débuts n'ont pas été simples (il a attendu sa 5e apparition pour marquer) et récemment, il semblait avoir perdu du terrain sur Yazici et David, mais son doublé a gonflé ses statistiques (le voilà à 6 buts en L1 et 2 en Ligue Europa) et rappelé son impact sur le jeu des siens.