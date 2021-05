OM : Hiroki Sakai annonce son départ de l’OM

C’était dans les tuyaux depuis quelques semaines déjà, c’est désormais officiel : Hiroki Sakai ne jouera pas pour l’OM la saison prochaine. Le défenseur japonais a annoncé son départ via un post sur les réseaux sociaux. Arrivée en 2016, le latéral droit de 31 ans a décidé de quitter l’Europe.

«Chers supporters de l’OM. En cette fin de saison, j’ai décidé de quitter l’Europe et de mettre un terme à mon rêve marseillais. En effet, lorsque je suis arrivé à Marseille, j’avais décidé que l’OM serait mon dernier club européen et je n’ai pas changé d’avis. Avec 184 matchs joués, j’ai toujours tout donné de moi-même pour ce beau maillot et tous les moments de bonheur, et même ceux de tristesse, resteront pour moi un vrai trésor. Ma famille et moi-même avons adoré vivre ici et j’espère vous retrouver un jour dans un stade Vélodrome plein à craquer. Je souhaite pour l’avenir de l’OM tout le succès possible avec le coach Sampaoli et je vous dis encore un grand merci et SAYONARA », peut-on lire sur son post Instagram.