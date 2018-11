Rabiot veut aller au Barça

En Espagne, c’est encore le mercato d’Adrien Rabiot qui fait la Une. Alors qu’il ne lui reste plus que sept petits mois de contrat au Paris Saint-Germain, la tension monte pour savoir qui va le récupérer gratuitement en juillet prochain. « Il veut venir au Barça », croit savoir aujourd’hui le journal espagnol Mundo Deportivo. Le Français en ferait même sa priorité, alors que dans le même temps l’Inter et la Juventus, en Italie, ont également toqué à sa porte, selon le Corriere dello sport.

Rashford et Eriksen dans le viseur

En Angleterre aussi, il est question de mercato ce matin. Selon le tabloïd le Sun, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur deux joueurs de Premier League, à savoir Marcus Rashford de Manchester United, et Christian Eriksen de Tottenham. Pour réaliser ce coup double, les Madrilènes ont prévu un budget de 90 millions de livres, soit 100 millions d’euros. Une chose est sûre, après son mercato mitigé de l’été dernier, les prochains risquent d’être bouillants à la Casa Blanca.

Zlatan réclame le Milan

Et pour finir, en Italie, la Gazzetta dello sport placarde Zlatan Ibrahimovic sur sa Une avec ces mots : « Milan prends-moi ! (même pour 6 mois) ». Ce n’est pas une déclaration du Suédois, mais ce serait bien son souhait. En effet, selon le journal italien, le joueur de 37 ans du LA Galaxy souhaiterait revenir chez les Lombards et cela dès janvier. Pour rappel, Ibra avait porté les couleurs rossonere entre 2010 et 2012, avant de partir à Paris.