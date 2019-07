Pulvérisé 7 buts à 3 par l’Atlético de Madrid, le Real de Zinedine Zidane avait à coeur de se faire pardonner lors de ce match de l’Audi Cup face à Tottenham. Une rencontre pour laquelle l’entraîneur merengue a procédé à pas moins de six changements, tout en passant du 4-3-3 au 4-4-2. Blessé, Thibaut Courtois a logiquement été remplacé par Keylor Navas. Dani Carvajal, Raphaël Varane ont retrouvé leur place dans la défense à quatre (avec Sergio Ramos et Marcelo), tandis que Isco, Vinicius Junior et Luka Jovic (blessé lui aussi) ont fait place nette à Lucas Vazquez, Rodrigo et Karim Benzema pour accompagner Luka Modic, Toni Kroos et Eden Hazard.

Fortement critiqué après son fiasco face au rival colchonero, le Real n’a pas affiché un visage entreprenant pour autant. Certes, Benzema aurait pu profiter d’une erreur de Rose en tout début de match pour ouvrir la marque, mais le Français a mis trop de temps pour s’arracher à la course et remporter son duel face à Gazzaniga (1e). Autre élément très attendu, Eden Hazard, qui était positionné assez haut en soutien du Français, n’a presque rien montré. Hormis l’alerte du début de match, les Spurs ont en effet dominé leur sujet. Bien en place et bien plus frais sur le plan physique, les Londoniens ont profité des grosses imprécisions meringues pour infliger à Keylor Navas une belle session de parades.

Encore une défaite pour le Real malgré un Navas XXL

En une minute, le Costaricain a dû réaliser pas moins de deux arrêts sur un centre contré par Varane (19e), et un tir de Tanguy Ndombélé (20e). Très fébrile défensivement, Madrid s’est finalement fait punir deux minutes plus tard. Sur une passe mal ajustée d’Hazard, Marcelo s’est troué en lançant parfaitement Harry Kane qui ne s’est pas fait prier pour battre Navas (1-0, 22e). Encore une fois, la Casa Blanca a donc raté son entame de match. Et la suite n’a pas forcément été rassurante en première période. La connexion Benzema-Hazard n’a pas pris (le Belge n’a quasiment jamais fait de différence en un contre un) et les hommes de Zinedine Zidane ont dû se contenter de trois occasions, toutes hors cadre, signées Kroos (24e) et Benzema (27e, 40e).

Pire, ils auraient pu encaisser un deuxième but si Navas n’avait pas encore sorti le grand jeu face à Kane après un festival de dribbles signé Lamela (30e). Au retour des vestiaires, alors que Mauricio Pochettino a changé la moitié de son équipe, ZZ n’a pas touché à son onze de départ, comme si le Français attendait une réaction d’orgueil des titulaires peu en vue lors des 45 premières minutes. Un message reçu en partie. Entre la 52e et la 57e minute, Benzema, Marcelo et Hazard ont eu l’occasion de remettre les deux équipes à égalité. En vain. La suite a finalement encore été un récital de Navas, impérial face à Son (59e), Kane (61e) et Alli (63e).

Entrée en jeu intéressante de Takefusa Kubo

Autant dire qu’après cette rencontre et les dernières prestations de Courtois, le gardien belge est loin d’avoir consolidé son statut (autoproclamé) de numéro un dans les cages madrilènes. En fin de match, Madrid a bien essayé de sauver les meubles. Et si Rodrygo a bien cru y parvenir, son but a logiquement été refusé pour un hors jeu (75e). Pour le reste, rien d’autre à signaler hormis le culot de la pépite japonaise Takefusa Kubo (entrée en jeu quelques instants plus tôt) qui, en deux minutes, a alerté Lloris à deux reprises (83e, 85e). Auteur de très bonnes prises de balle et bien plus vif que ses coéquipiers, l’ancien joueur du Barça aura peut-être un rôle plus important que prévu en ce début de saison.

Demain, les Merengues auront une chance de terminer cette Audi Cup sur une meilleure note face au perdant du match entre le Bayern Munich et Fenerbahçe, mais l’inefficacité des recrues offensives (Hazard, Rodrygo), une condition physique encore moyenne et une défense loin d’être imperméable promettent déjà des titres assassins de la presse madrilène. De leur côté, les vice-champions d’Europe en titre continuent leur préparation intéressante et renouent avec la victoire après un succès face à la Juventus (3-2) et un revers contre Manchester United (1-2).

