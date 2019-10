Comme chaque fin d’année, le Ballon d’Or commence à trotter dans les têtes. Sacré en 2018, Luka Modric avait été récompensé pour sa Ligue des Champions obtenue avec le Real Madrid et son excellent parcours à la Coupe du monde (finale avec la Croatie). Le milieu de terrain en avait profité pour mettre fin à une décennie de règne du duo Cristiano Ronaldo - Lionel Messi. Le Croate ne défendra même pas son titre puisqu’il ne fait pas partie des 30 nommés.

Encore une fois, Lionel Messi part avec de grandes chances de victoires. L’attaquant argentin a réalisé des prestations dantesques avec le FC Barcelone (32 buts en 36 matches sur l’année civile). La Pulga a notamment porté les Blaugranas jusqu’au titre en Liga et aux demi-finales de la dernière Ligue des Champions. Une compétition que Virgil van Dijk a également marquée de son empreinte. Le défenseur néerlandais de Liverpool a soulevé la Coupe aux Grandes Oreilles avec les Reds et a été l’un des leaders de son équipe. En championnat son bilan est très bon avec une deuxième place en Premier League malgré 97 points glanés sur 114 possibles. Bon relanceur et solide dans les duels, il a vécu une année 2019 exceptionnelle.

Sadio Mané et Cristiano Ronaldo en embuscade

Exceptionnel. Le titre s’emploie souvent avec Cristiano Ronaldo. Le Portugais a certes moins marqué (17 buts en 27 matches en 2019 avec la Juventus) mais il est plus que jamais présent dans les moments importants. Son triplé en huitième de finale de la Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid ou contre la Suisse en demi-finale de la Ligue des Nations parlent pour lui. Il sera un candidat au titre comme souvent avec une Serie A et une Ligue des Nations dans ses bagages. Sadio Mané sera également dans la discussion. Étincelant avec Liverpool avec qui il a gagné la Ligue des Champions, il a aussi atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Défaite 1-0 contre l’Algérie).

Ce soir, les 30 joueurs pouvant obtenir cette récompense ont été dévoilés. Plusieurs critères ont permis de déterminer s’ils avaient leur place ou non dans cette sélection. Les performances collectives, les performances individuelles et la régularité. Tant de facteurs qui permettront d’identifier le lauréat de l’édition 2019 du Ballon d’Or. Un panel de 180 journalistes issus de pays différents a été choisi pour ce vote. Le trophée sera ensuite décerné le 2 décembre au Théâtre du Châtelet. La journaliste Sandy Héribert et l’ancien footballeur Didier Drogba seront les maîtres de cérémonie.

Les nommés au Ballon d’Or :

Sadio Mané (Sénégal/Liverpool/27 ans)

Sergio Agüero (Argentine/Manchester City/31 ans)

Frenkie de Jong (Pays-Bas/Ajax Amsterdam et FC Barcelone/22 ans)

Hugo Lloris (France/Tottenham/32 ans)

Dusan Tadic (Serbie/Ajax Amsterdam/30 ans)

Kylian Mbappé (France/Paris Saint-Germain/20 ans)

Trent Alexander-Arnold (Angleterre/Liverpool/21 ans)

Donny van de Beek (Pays-Bas/Ajax Amsterdam/22 ans)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal/30 ans)

Marc-André ter Stegen (Allemagne/FC Barcelone/27 ans)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus/34 ans)

Alisson Becker (Brésil/Liverpool/27 ans)

Matthijs de Ligt (Pays-Bas/Ajax Amsterdam et Juventus/20 ans)

Karim Benzema (France/Real Madrid/31 ans)

Georginio Wijnaldum (Pays-Bas/Liverpool/28 ans)

Virgil van Dijk (Pays-Bas/Liverpool/28 ans)

Bernardo Silva (Portugal/Manchester City/25 ans)

Son Heung-min (Corée du Sud/Tottenham/27 ans)

Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich/31 ans)

Roberto Firmino (Brésil/Liverpool/28 ans)

Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone/ 32 ans)

Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City/28 ans)

Kevin de Bruyne (Belgique/Manchester City/28 ans)

Kalidou Koulibaly (Sénégal/Napoli/28 ans)

Antoine Griezmann (France/Atlético de Madrid et FC Barcelone/28 ans)

Mohamed Salah (Egypte/Liverpool/27 ans)

Eden Hazard (Belgique/Chelsea et Real Madrid/28 ans)

Marquinhos (Brésil/Paris Saint-Germain/25 ans)

Raheem Sterling (Angleterre/Manchester City/24 ans)

Joao Felix (Portugal/Atlético de Madrid/19 ans)

L’annonce des nommés en direct :

22h45 : c’est la fin de ce live commenté. On connaît donc les 30 joueurs finalistes pour le Ballon d’Or 2019. Les grands absents sont Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam), Jordan Henderson (Liverpool), Andrew Robertson (Liverpool), Harry Kane (Tottenham), Christian Eriksen (Tottenham), Luis Suarez (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain) et le tenant du titre Luka Modric (Real Madrid).

22h30 : les cinq derniers nommés pour le Ballon d’Or sont Mohamed Salah qui a gagné la Ligue des Champions avec Liverpool, Eden Hazard, vainqueur de la Ligue Europa mais aussi Marquinhos vainqueur de la Copa America avec le Brésil. Raheem Sterling vainqueur de la Premier League et la sensation Joao Felix complètent cette sélection de 30 joueurs.

And the last nominees for the 2019 #ballondor are…… Mohamed Salah

Eden Hazard

Marquinhos

Raheem Sterling

João Félix Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/LELmgmoy4z — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

22h24 : l’Olympique Lyonnais a félicité ses six joueuses (Sarah Bouhaddi, Amandine Henry, Wendie Renard, Ada Hegerberg, Lucy Bronze et Dzenifer Mazozsan) qui font partie des 20 nommées pour le Ballon d’Or féminin.

22h18 : il reste 5 noms à connaître dans cette liste de 30 joueurs en course pour le Ballon d’Or 2019. Pour le moment, Mohamed Salah (Liverpool), Eden Hazard (Chelsea et Real Madrid), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam), Jordan Henderson (Liverpool), Andrew Robertson (Liverpool), Harry Kane (Tottenham), Christian Eriksen (Tottenham), Raheem Sterling (Manchester City), Luis Suarez (FC Barcelone), Ederson Moraes (Manchester City), Sergio Ramos (Real Madrid), Diego Godin (Atlético de Madrid), N’Golo Kanté (Chelsea), Neymar (Paris Saint-Germain) et le tenant du titre Luka Modric (Real Madrid) ne sont pas là. Les dernières places vont coûter cher.

22h10 : demi-finaliste de la Ligue des Champions, soulier d’Or et vainqueur de la Liga, Lionel Messi a réalisé une grande année. Avec 32 buts en 2019, l’attaquant argentin a encore une fois éclaboussé la planète football de son talent et fera partie des favoris. Kevin de Bruyne, champion d’Angleterre avec Manchester City a délivré 19 passes décisives en 2019 et a été récompensé pour ces belles prestations. Moins en verve que la saison dernière où il avait terminé à la 3e place du Ballon d’Or, Antoine Griezmann est le quatrième français de cette liste après Karim Benzema, Kylian Mbappé et Hugo Lloris. Excellents lors de la Coupe d’Afrique des Nations, Riyad Mahrez (sacré avec l’Algérie) et Kalidou Koulibaly (finaliste avec le Sénégal) figurent dans cette liste. Le premier a gagné la Premier League avec Manchester City.

And..... here are five new #ballondor nominees ! Lionel Messi

Riyad Mahrez

Kevin De Bruyne

Kalidou Koulibaly

Antoine Griezmann pic.twitter.com/PqUrSalCSm — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

22h02 : interrogé par La Chaîne L’Equipe sur sa nomination pour le Ballon d’Or, Sadio Mané a fait part de son rêve de gagner le trophée : « je suis aussi investi collectif, mais oui si je suis bon dans ce collectif, ce sera un rêve de gagner ce Ballon d’Or. Pour ma famille, mes amis, je serais l’homme le plus heureux. Des hommes comme Eto’o ou Drogba sont des légendes en Afrique, recevoir des compliments de joueurs comme ça, ça fait plaisir. »

Sadio Mané : « Un rêve de gamin. Si aujourd'hui je parviens à être cité parmi ces prétendants, c'est le fruit d'un travail. » #ballondor pic.twitter.com/anoCZWYeap — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 21, 2019

22h00 : Le Borussia Dortmund a félicité Jadon Sancho pour sa nomination pour le prix Kopa de meilleur joueur de moins de 21 ans.

Congratulations to Jadon @Sanchooo10 who was nominated for the Kopa Trophy 2019, awarded to the world's best U21 player ! pic.twitter.com/TgESUzwVyX — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 21, 2019

21h55 : place désormais aux 10 nommés pour le trophée Yachine qui récompense le meilleur gardien de la saison. Il s’agit d’Alisson Becker (Liverpool/Brésil), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone/Allemagne), Ederson Moraes (Manchester City/Brésil), Jan Oblak (Atlético de Madrid/Slovénie), Hugo Lloris (Tottenham/France), André Onana (Ajax Amsterdam/Cameroun), Kepa Arrizabalaga (Chelsea/Espagne), Samir Handanovic (Inter/Slovénie), Wojciech Szczesny (Juventus/Pologne) et Manuel Neuer (Bayern Munich/Allemagne). On peut noter la présence de deux brésiliens, deux allemands et deux slovènes.

21h45 : Pour le trophée Kopa, Joao Felix, Jadon Sancho et Matthijs de Ligt s’avancent en tant que favoris. Le premier a impressionné avec Benfica et s’est distingué en Ligue Europa. L’Atlético de Madrid a même dépensé 126 millions d’euros pour s’attacher ses services. Jadon Sancho a marqué la Bundesliga de son empreinte. Sensation du Borussia Dortmund, l’ailier anglais démontre de grandes qualités techniques et se distingue par un altruisme à toute épreuve avec 16 passes décisives à son actif sur l’année 2019. Enfin, Matthijs de Ligt a atteint la demi-finale de la Ligue des Champions et a disputé la finale de la Ligue des Nations. Le Néerlandais est pour le moment le seul à figurer dans les nommés pour le Ballon d’Or.

21h37 les 10 nommés pour le trophée Kopa viennent d’être dévoilés. Il s’agit de Joao Felix (SL Benfica et Atlético de Madrid/Portugal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund/Angleterre), Kai Havertz (Bayer Leverkusen/Allemagne), Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam et Juventus/Pays-Bas), Vinicius Junior (Real Madrid/Brésil), Mattéo Guendouzi (Arsenal/France), Moise Kean (Juventus et Everton/Italie), Andriy Lunin (Real Madrid, Leganés et Real Valladolid, Ukraine), Lee Kang-in (Valence/Corée du Sud) et Samuel Chukwueze (Villarreal/Nigeria). La concurrence s’annonce relevée pour succéder au dernier lauréat Kylian Mbappé.

21h28 : on connaît les 20 nommés pour le Ballon d’Or féminin 2019, il reste désormais les 10 joueurs pour le Trophée Kopa, les 10 joueurs pour le trophée Yachine et les 10 derniers joueurs pour le Ballon d’Or masculin.

21h20 : alors que les 10 premières joueuses nommés pour le Ballon d’Or féminin étaient connues, les 10 autres noms viennent d’être donnés. Il s’agit d’Ada Hegerberg (Norvège/Olympique Lyonnais), Marta (Brésil/Orlando), Megan Rapinoe (Etats-Unis/Seattle Reign), Lieke Martens (Pays-Bas/Barcelone), Sari van Veenendaal (Pays-Bas/Arsenal et Atlético de Madrid), Robin Heath (Etats-Unis/Portland), Sofia Jakobsson (Suède/CD Tacon), Kosovar Asllani (Suède/CD Tacon), Rose Lavelle (Etats-Unis/Washington Spirit) et Wendie Renard (France/Olympique Lyonnais). On compte une nouvelle française, la troisième avec Amandine Henry et Sarah Bouhaddi.

21h02 : le Real Madrid a pris le soin de féliciter Karim Benzema. L’attaquant français connaît sa neuvième nomination et peut se targuer d’être le cinquième meilleur buteur européen en 2019. Il est actuellement le seul joueur du Real Madrid à figurer dans cette sélection.

20h56 : la sélection du Portugal félicite ses joueurs Bernardo Silva et Cristiano Ronaldo qui font partie des 20 premiers nommés pour le Ballon d’Or.

Olha que dois ! @Cristiano e @BernardoCSilva estão nos 30 finalistas para a Bola de Ouro ! #TodosPortugal pic.twitter.com/VS1gjQOz4y — Portugal (@selecaoportugal) October 21, 2019

20h40 : 10 joueurs vont encore être nommés. Parmi les principaux absents à l’heure actuelle, on compte Lionel Messi (FC Barcelone), Mohamed Salah (Liverpool), Eden Hazard (Chelsea et Real Madrid), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam), Jordan Henderson (Liverpool), Harry Kane (Tottenham), Christian Eriksen (Tottenham), Raheem Sterling (Manchester City), Luis Suarez (FC Barcelone), Ederson Moraes (Manchester City), Kevin De Bruyne (Manchester City), Sergio Ramos (Real Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain) ou même le tenant du titre Luka Modric (Real Madrid).

20h19 : on peut déjà procéder à un premier bilan. Les clubs les plus représentés sont Liverpool (6 représentants), Ajax Amsterdam (4 représentants), Tottenham (2 représentants), FC Barcelone (2 représentants), Juventus (2 représentants) et la Juventus (2 représentants). Au niveau des pays représentés, ce sont les Pays-Bas qui dominent avec 5 joueurs, la France suit avec 3 joueurs alors que le Portugal et le Brésil comptent deux représentants.

20h00 : petite pause dans les annonces. Les prochaines informations sur les nommés des Trophées Kopa, Yachine et Ballon d’Or arriveront après 21h15.

Just hold on ! We still have plenty of things to announce... see you at 9.15PM Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh#ballondor pic.twitter.com/f2WnD0p2b4 — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

19h45 : Robert Lewandowski a réagi à sa nomination pour le Ballon d’Or. L’attaquant polonais est présent depuis 2013 dans cette sélection. Deux absences pour lui, c’était lors des éditions 2014 et 2018.

19h41 : il n’y a pas que les hommes qui sont plébiscités. Les 10 premières des 20 joueuses pouvant gagner le Ballon d’Or sont connues. On retrouve déjà deux françaises et quatre joueuses de l’Olympique Lyonnais. Soit, Sam Kerr (Australie/Chicago), Ellen White (Angleterre/Manchester City), Nilla Fischer (Suède/Wolfsbourg), Amandine Henry (France/Olympique Lyonnais), Lucy Bronze (Angleterre/Olympique Lyonnais), Alex Morgan (Etats-Unis/Orlando Pride), Vivianne Miedema (Pays-Bas/Arsenal), Dzsenifer Maroszan (Allemagne/Olympique Lyonnais), Pernille Harder (Danemark/Wolfsburg) et Sarah Bouhaddi (France/Olympique Lyonnais)

19h31 : l’attaquant coréen de Tottenham, Heung-min Son connaît lui aussi sa première nomination. Il a guidé son équipe jusqu’en finale de la Ligue des Champions.

19h27 : c’est la seizième fois que Cristiano Ronaldo est nommé pour le Ballon d’Or. L’attaquant portugais a toujours fait partie de ce cercle fermé depuis 2004. A l’époque, il avait 19 ans et avait atteint la finale de l’Euro.

19h22 : Virgil van Dijk, l’un des principaux favoris est nommé. Le Néerlandais a réalisé une année exceptionnelle où il a remporté la Ligue des Champions, atteint la finale de la Ligue des Nations et a failli remporter la Premier League. Son coéquipier Roberto Firmino est également dans cette liste. Le Brésilien a formé une triplette explosive avec Sadio Mané et Mohamed Salah. Certainement, l’homme fort de Tottenham suite aux blessures d’Harry Kane en début d’année civile, Heung-min Son reçoit aussi cette distinction. Meilleur buteur sur l’année civile avec 34 pions en autant de rencontres, Robert Lewandowski figure dans cette liste tout comme le Portugais Bernardo Silva. Vainqueur de la Premier League avec Manchester City et de la Ligue des Nations, il a fait étal de tout son talent.

Let's keep the rhythm ! Five new #ballondor nominees ! Virgil van Dijk

Bernardo Silva

Heung-min Son

Robert Lewandowski

Roberto Firmino Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/e8Ok8DCVOo — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

19h10 : Frenkie de Jong, Kylian Mbappé, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek et Trent Alexander-Arnold représentent la jeunesse montante. Cinq des quinze premiers nommés ont moins de 23 ans.

19h08 : Arsenal félicite Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais fait donc partie des 30 meilleurs joueurs du monde sur l’année 2019.

And joining the shortlist for the 2019 #BallondOr... A U B A Congratulations, @Aubameyang7 — Arsenal (@Arsenal) October 21, 2019

19h04 : à son tour, Georginio Wijnaldum connaît sa première nomination pour le Ballon d’Or. Le Néerlandais s’est notamment illustré en demi-finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone. D’un doublé, il a porté Liverpool vers la qualification pour la finale.

19h02 : troisième joueur français nommé après Hugo Lloris et Kylian Mbappé, Karim Benzema connaît sa 9e apparition depuis 2008 dans la liste des prétendants au Ballon d’Or. Il n’a été absent qu’en 2010, 2013 et 2016.

18h55 : déjà beaucoup de joueurs de Liverpool (4) et de l’Ajax Amsterdam (4) alors qu’on connaît la moitié des nommés. Les deux équipes sont récompensées pour leur bon parcours en Ligue des Champions.

S A D I O Mane has been named on the 30-man shortlist for the 2019 #ballondor pic.twitter.com/sb26q5VaV8 — Liverpool FC (@LFC) October 21, 2019

18h51 : Cristiano Ronaldo est de nouveau nommé pour cette édition du Ballon d’Or. Le Portugais a gagné la Serie A et la Ligue des Nations. Décisif dans des matches importants comme le huitième de finale de Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid où il a inscrit un triplé. Georginio Wijnaldum et Alisson Becker sont présents grâce à leur campagne de Ligue des Champions victorieuse avec Liverpool. Le Brésilien a aussi gagné la Copa America. Membre actif du parcours européen de l’Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt figure dans cette sélection lui aussi tout comme Karim Benzema. Le Français est le cinquième meilleur buteur européen sur l’année civile avec 25 buts en 37 matches.

We still have a lot to announce ! Here are five new #ballondor nominees ! Cristiano Ronaldo

Alisson

Matthijs de Ligt

Karim Benzema

Georginio Wijnaldum Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/o8AeppE1GL — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

18h41 : Tottenham félicite Hugo Lloris suite à sa nomination pour le Ballon d’Or 2019.

Hugo has been nominated for the 2019 #BallondOr ! Congratulations, skipper ! https://t.co/Fw591oeqLq — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 21, 2019

18h31 : c’est la première fois que Donny van de Beek, Marc-André ter Stegen et Trent Alexander-Arnold sont nommés pour le Ballon d’Or. On assiste à un véritable renouvellement de la liste des nommés pour cette édition.

18h29 : Kylian Mbappé est le deuxième joueur français à être nommé dans cette liste de 30 joueurs pour le Ballon d’Or. Quatrième meilleur buteur de l’année civile avec 25 buts, il a livré son exercice le plus accompli sur le plan personnel. Vainqueur de la Ligue des Champions à 21 ans, Trent Alexander-Arnold s’est affirmé comme l’un des meilleurs latéraux du monde. Le jeune anglais a tout simplement délivré 16 passes décisives sur l’année civile. Dernier rempart du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen figure dans cette liste tout comme Donny van de Beek autre moment important de l’Ajax Amsterdam. Enfin, Pierre-Emerick Aubameyang est récompensé pour ses 24 buts en 36 matches cette année. L’attaquant d’Arsenal figure dans cette sélection.

Let's continue with the 2019 #ballondor nominees ! Kylian Mbappé

Trent Alexander-Arnold

Donny van de Beek

Pierre-Emerick Aubameyang

Marc-André ter Stegen Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/ZQO4eVEtAS — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

18h20 : première nomination pour Dusan Tadic et Frenkie de Jong. Les deux hommes ont emmené l’Ajax Amsterdam jusqu’aux demi-finale de la Ligue des Champions la saison dernière. Le second porte désormais les couleurs du FC Barcelone et a atteint la finale de la Ligue des Nations.

18h16 : petit point sur le règlement. Les votants sont 180 journalistes issus de pays différents. Ils doivent établir une sélection de 5 joueurs. Le premier obtiendra 6 points, le deuxième aura 4 points sa faveur, 3 points pour le troisième, 2 points pour le quatrième et 1 point pour le cinquième.

18h12 : lors de cette année 2019, Hugo Lloris n’a pas remporté de titre mais c’est distingué en Ligue des Champions. Solide dernier rempart de Tottenham, il a eu rôle important dans l’épopée des Spurs jusqu’à la finale perdue contre Liverpool (2-0). C’est la troisième fois qu’il est nommé au Ballon d’Or après 2016 et 2018.

18h08 : on connaît déjà les cinq premiers nommés pour le Ballon d’Or. Tout d’abord, Sadio Mané. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool et de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, il sera l’un des favoris pour cette récompense. On retrouve aussi Sergio Agüero, troisième meilleur buteur sur l’année civile (26 buts avec Manchester City en 32 matches). Deux joueurs qui ont porté les couleurs de l’Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong et Dusan Tadic sont en course grâce à l’épopée du club jusqu’aux demi-finales de la Ligue des Champions. Enfin, Hugo Lloris est le premier français à figurer sur cette liste de 30 joueurs. Il reste sur une excellente saison avec Tottenham.

18h00 : bonjour à tous et bienvenue pour ce live commenté spécial Ballon d’Or. Les 30 joueurs nommés pour ce trophée vont être dévoilés au cours de la soirée. Mais ce n’est pas tout puisqu’on connaîtra aussi les candidats pour remporter le Trophée Yachine (meilleur gardien), le Trophée Kopa (meilleur joueur U21) et le Ballon d’Or féminin (meilleure joueuse).