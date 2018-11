En tête du groupe D avec 7 points, à égalité avec le Bénin, les Algériens affrontaient ce dimanche le Togo d’Emmanuel Adebayor, 3e de sa poule. En cas de succès, les Algériens voyaient leur billet pour le Cameroun composté, et ce avant la dernière journée du groupe. De l’autre côté, en cas de victoire, le Togo montaient à la première place du groupe, doublant les Fennecs. Et finalement, les Verts, menés par Feghouli, Mahrez et Bounedjah, ont assuré leur place à la Coupe d’Afrique des Nations en battant le Togo (1-4).

Tout avait d’ailleurs bien commencé pour les coéquipiers de Benzia. Après une première occasion pour Feghouli (6e), l’Algérie ouvrait le score par l’intermédiaire de Riyad Mahrez, auteur d’une belle demi-volée lobée (0-1, 13e). Un quart d’heure plus tard seulement, le Niçois Atal faisait le break pour l’Algérie d’une superbe frappe dans la lucarne (0-2, 28e). Dans la foulée, les Fennecs allaient même plier le match puisque Mahrez s’offrait un doublé, bien lancé dans le dos de la défense adverse (0-3, 30e).

Efficacité maximale pour l’Algérie

Les troupes de Djamel Belmadi étaient en tous points supérieurs aux Éperviers, mais surtout, faisaient preuve d’une belle efficacité puisqu’ils ont marqué sur leurs trois tirs de la première période ! Derrière, la bande de Bensebaini et Tahrat était sereine, et M’Bolhi n’a eu pratiquement aucun boulot. Au retour des vestiaires, la domination algérienne se poursuivait, mais après une belle opportunité manquée par Bounedjah (53e), les Togolais allaient réduire l’écart. Fo-Doh Laba, bien servi par Dossevi, croisait parfaitement sa tête (1-3, 55e).

Un but qui allait donner un sacré coup de boost pour les troupes de Claude Le Roy, qui montraient de bien meilleures choses dans l’animation offensive et privaient même leurs rivaux du ballon. Elles poussaient et poussaient, avec des joueurs comme Kouloun ou Ayité qui posaient beaucoup de soucis à leurs vis à vis, mais les Algériens tenaient encore tant bien que mal. Ils pliaient même le match dans le temps additionnel, avec une superbe but de Bounedjah (1-4, 90e+1). Avec ce succès, l’Algérie est assurée d’être première du groupe, alors que les Togolais devront l’emporter face au Bénin pour espérer se qualifier.

