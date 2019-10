Leader de Liga MX, Santos Laguna réalise un Tournoi Apertura 2019 presque parfait (7 victoires, 2 nuls et 2 défaites). Et si les Guerreros tiennent cette forme, c’est en grande partie grâce aux récentes sorties de Doria (24 ans). L’ancien Marseillais rayonne en défense centrale et ça se voit. « Les dernières sorties de Matheus Doria ont été très bonnes, nous a expliqué Humberto Vazquez, journaliste pour El Siglo de Torreon. C’est un joueur très technique avec un pied gauche qui offre une bonne sortie de balle à l’équipe, le coach est satisfait, si l’on excepte son expulsion contre Puebla (4-1, 4e journée) ».

Hasard ou coïncidence, la seule rencontre loupée par le Brésilien, pour suspension donc, a été synonyme de défaite pour les siens sur la pelouse de Nexaca (3-0, 5e journée). « Qu’il soit aligné avec le Mexicain Hugo Rodriguez ou l’Équatorien Félix Torres, il gère parfaitement la ligne défensive de son équipe », ajoute Vazquez. Même son de cloche pour Alberto Ruiz, qui suit l’actualité du club lagunero pour Marca Claro. « Matheus Doria est un titulaire indiscutable de l’équipe. Il est l’un des meilleurs joueurs de son équipe. Il s’impose comme une valeur sûre à son poste au Mexique », nous a-t-il confié. Loué pour sa capacité d’anticipation et sa présence dans les duels et les airs, l’international auriverde (1 sélection) a récemment éteint l’Argentin des Rayados de Monterrey Rogelio Funes Mori, une des meilleures gâchettes du championnat (2-1, 6e journée).

Incontournable à Santos

« Pour le coach, Matheus est incontournable. Il a donné une solidité défensive à Santos. Mais vu le style déployé par Almada, ils concèdent aussi beaucoup de buts. Ils offrent du spectacle. Mais la présence de Doria se fait sentir », a analysé Humberto Vazquez. Alberto Ruiz met un léger bémol. « La façon de jouer de Santos, la défense joue à 40 mètres de ses buts, offre beaucoup d’occasions aux rivaux. Il a donc parfois du mal à revenir pour récupérer les ballons », nous a indiqué notre confrère, précisant toutefois que la direction du club et le staff technique étaient pleinement satisfaits de son rendement (2 buts marqués par ailleurs) et de son comportement.

La tâche du Carioca, arrivé en juillet 2018, n’était pourtant pas aisée. Doria a en effet été recruté pour faire oublier deux historiques du club : Carlos Izquierdoz, parti à Boca Juniors, et Nestor Araujo, international mexicain aujourd’hui au Celta de Vigo. Une charnière centrale sacrée championne du Mexique en 2015 et 2018. « Ce n’était pas facile pour lui de faire oublier ces départs. Mais il s’est bien adapté. Pour son premier tournoi (Apertura 2018), il a atteint les quarts de finale (élimination face aux Rayados de Monterrey). Moins en vue pour le Clausura 2018, il a tout de même atteint les demi-finales de Ligue des Champions de la CONCACAF (élimination contre Tigres) et ne pouvait pas faire beaucoup mieux », a résumé Humberto Vazquez.

Retrouvailles avec Gignac

« Il est à nouveau au top », résume Alberto Ruiz. Son représentant M. Velgette explique les raisons de cette saison flamboyante. « Depuis le premier jour, Mattheus est bien au Mexique. Il a été très bien reçu par le club. Il s’est parfaitement adapté à son nouvel environnement. Sa famille s’est super bien adaptée. Il a été très bien accueilli. Il a aussi été agréablement surpris par le niveau du championnat mexicain. Il a retrouvé son meilleur football. Il réalise une saison de très haut niveau. Il est très satisfait, très content », nous a-t-il assuré. Nommé à trois reprises dans les équipes types de Liga MX depuis le début du tournoi, l’ex-Olympien a vu quelques écuries se manifester ces dernières semaines.

« Nous avons été sondés par des clubs allemands, italiens, turcs et russes. Les grands clubs du Brésil nous ont contactés pour lui, mais les chiffres demandés étaient hors de leur portée. Les clubs européens en sont restés aux simples contacts, ils n’ont pas été plus loin », nous résumé son agent. Samedi, à Monterrey, Doria retrouvera un certain André-Pierre Gignac, qu’il a côtoyé à l’OM, aujourd’hui légende vivante des Tigres. « C’est un très bon attaquant, à qui tu ne peux pas laisser d’espaces. C’est mon ami, j’ai joué avec lui à Marseille, tu ne peux pas lui donner un mètre, sinon il marque. Il a beaucoup de qualités et nous sommes prévenus, nous devons faire attention à lui et bien le prendre », a-t-il déclaré cette semaine à Marca Claro. Des retrouvailles en forme de test pour le central, pour confirmer un peu plus sa forme éclatante du moment.

