La France débutait sa Coupe du Monde U20 ce samedi face à l’Arabie Saoudite. Six ans après la génération Pogba-Umtiti-Areola vainqueur en 2013, les jeunes Bleus ont l’espoir d’imiter leurs aînés. À la différence des 1993 à l’époque, les 1999 ne sont les grands favoris d’une compétition où le Portugal apparaît comme l’épouvantail. Les protégés de Bernard Diomède ont tout de même une belle opportunité de passer la phase de poules puisqu’ils se retrouvent en compagnie du Mali et de Panama. Pour ce premier match, le sélectionneur a aligné un 4-3-3 avec le capitaine Zagadou associé à Kamara en défense centrale. Adli et Diaby démarraient sur les ailes avec Gouiri en pointe.

La rencontre commençait sur un rythme assez lent. Sans match de préparation ni ateliers physiques, les jeunes Français montraient des signes de timidité. L’hésitation d’Adli dans la surface, entre frappe et centre, témoignait bien de cette fragilité apparente. Seulement un fait de jeu venait changer la donne. Alghashayan se rendait coupable d’une vilaine semelle sur le mollet de Soumaré, dont la cheville tournait de façon inquiétante. Après un passage par le VAR, l’arbitre expulsait le milieu saoudien (15e). En supériorité numérique, les Français se devaient de faire le jeu.Sans être grandioses, ils ne tardaient pas à se procurer quelques occasions entre Cuisance (19e), Gouiri (25e), Zagadou (29e) et Diaby (33e).

La France commence bien

Il en fallait plus pour déstabiliser des Fauconneaux bien en place et bons manieurs de ballons sur les rares situations de contre. Le travail des Bleuets était tout de même récompensé par l’ouverture du score juste avant la pause de Fofana, le remplaçant du malheureux Soumaré. Le Strasbourgeois bénéficiait d’une remise intelligente de Gouiri (1-0, 42e). De quoi mettre les tricolores devant à la pause car Meslier sauvait les siens face à Al Shabab (45e+3). Méfiance donc... Diomède profitait de la mi-temps pour faire entrer Alioui à la place d’Adli. Le Monégasque, prêté au Cercles Bruges se procurait immédiatement une opportunité qu’il ne concrétisait pas. La faute au gardien et à une position de hors-jeu (49e).

Le match prenait alors une tournure un peu curieuse pour entrer dans un temps faible. Cela n’avait pas de quoi profiter aux Français qui avaient plus de mal dans le jeu entre fautes de concentration et niveau technique plus faible. Diaby tentait de sonner le réveil sur ce raid solitaire mais ça ne suffisait pas puisque Abdulhamid sauvait sur sa ligne (62e). La frappe de Cuisance s’envolait (65e) et la tête de Zagadou n’accrochait pas le cadre (69e). Finalement, c’est Gouiri qui marquait le but du break après un bon travail de Cozza et une remise d’Alioui (2-0, 75e). Désormais à l’abri, les jeunes de l’équipe de France terminaient tranquillement, marquant même un troisième but logiquement refusé (81e). Ils lancent parfaitement leur compétition. Prochain rendez-vous mardi face au Panama (18h), qui a arraché le nul contre le Mali (1-1), une rencontre qui sera à suivre aussi en live sur Foot Mercato.

