Et si l’OM tenait enfin son grand attaquant ? Les dernières semaines avaient été plutôt calmes du côté de l’Orange Vélodrome, et peu de rumeurs concernant d’éventuelles arrivées de joueurs à Marseille sont parues dans la presse ces dernières semaine. Seul le nom de Dario Benedetto, l’attaquant de Boca Juniors, était revenu comme potentiel renfort du club phocéen dans les médias argentins.

Et ce lundi, l’opération semble s’être accélérée de façon considérable, et ce grâce à l’international argentin de 29 ans. Selon le gros média local Todo Noticias, le numéro 9 de Boca s’est réuni avec le président Daniel Angelici et Nicolas Burdisso, le directeur sportif, pour leur transmettre ses envies d’ailleurs. Il leur a ainsi fait part de sa volonté de quitter la capitale argentine pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Il y a quelques jours, il avait pourtant expliqué qu’il était tout à fait envisageable de le voir rester en Argentine.

Une offre de 10 millions d’euros de l’OM

Des informations confirmées par d’autres grands médias argentins, comme TyC Sports. Todo Noticias explique que l’offre de l’Olympique de Marseille est de 10 millions d’euros, un montant bien inférieur à la clause libératoire du joueur, qui s’élève à 21 millions d’euros, avec un contrat qui expire en 2021. Mais il aurait ainsi demandé à l’état-major de son club d’accepter de le libérer pour le montant proposé par les Phocéens. Il aurait notamment écarté l’offre des Rayados de Monterrey pour pouvoir rejoindre l’Europe.

Quant aux intentions des Xeneizes, les informations publiées outre-Atlantique sont aussi plutôt favorables aux Marseillais. Le finaliste de la dernière Copa Libertadores souhaitait le conserver, mais le joueur, qui fait pression, pourrait finalement bien partir, et Boca accepterait de négocier en dessous de sa clause. Les trois parties semblent donc condamnées à s’entendre, et André Villas-Boas devrait rapidement avoir un premier renfort estival à disposition...

