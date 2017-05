L’Italie fonce sur Fabinho !

Outre Kylian Mbappé, un autre Monégasque attise les convoitises en cette fin de saison. Le milieu défensif de l’ASM, Fabinho, auteur d’une grosse saison sur le Rocher, attire en Italie. Selon Le Corriere dello Sport, le directeur sportif de Naples, Christian Guintoli, se serait rendu en Principauté pour rencontrer le Brésilien. Il en aurait profité pour observer également le latéral droit français Djibril Sidibé. Mais au-delà de Naples, Fabinho est aussi sur la short-list de l’Inter Milan pour la saison prochaine. Selon La Gazzetta dello Sport cette fois, le directeur sportif des Nerrazzuri, Piero Ausilio, aurait dîné avec l’agent de Fabinho, Jorge Mendes, afin de négocier un contrat. Manchester United est également un courtisan de longue date.

60 M€ pour Alexis Sanchez ?

Si le Paris Saint-Germain s’est sérieusement penché sur le dossier Alexis Sanchez depuis des mois, le Bayern Munich rentre dans la danse et a bien l’intention de doubler les Parisiens sur ce coup. En effet, d’après le journal Bild, l’entraîneur des Munichois Carlo Ancelotti aurait fait de la star chilienne sa priorité estivale. Mieux encore, les dirigeants du club allemand auraient envisagé de dépenser près de 60 millions d’euros pour s’attacher ses services. Une offre qui sera difficile à refuser pour les Gunners étant donné qu’Alexis Sanchez veut partir et qu’il ne lui reste plus qu’une toute petite année de contrat. De plus, le PSG ne souhaitait pas mettre autant d’argent sur ce joueur et l’offre envisagée par le Bayern Munich défie toute concurrence.

Morata se dirige vers un départ

Remplaçant au Real Madrid cette saison derrière la BBC, et même désormais Isco, l’international espagnol Alvaro Morata se pose des questions sur son avenir au sein de la Maison Blanche. Selon le journal AS, l’ancien Turinois serait à l’écoute de deux offres qui pourraient lui parvenir cet été. L’une viendrait de l’Atletico Madrid et de son entraîneur Diego Simeone. Le coach argentin aurait profité de la demi-finale aller de la Ligue des champions face au Real pour demander à Morata de le rejoindre la saison prochaine. L’autre poste pour l’Espagnol viendrait de Chelsea où Antonio Conte apprécie le joueur. Avec le probable départ de Diego Costa pour la Chine, une place se libère chez les Blues en attaque et l’entraîneur italien aimerait que Morata soit le successeur de Costa.