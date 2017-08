Le 9 janvier dernier, Cristiano Ronaldo, outre le Ballon d’Or, était désigné meilleur joueur FIFA de l’année 2016. Huit mois plus tard, le voilà qui remet son titre en jeu puisque l’organisation internationale a lancé un nouveau scrutin, censé récompenser le meilleur joueur entre le 20 novembre 2016 au 2 juillet 2017. Comme vous pouvez le constater, c’est précis !

Un panel de 12 légendes du football (Maradona, Cafu, Puyol, Okocha entre autres) ont désigné les 24 nommés pour le titre de meilleur joueur. On y retrouve bien évidemment Cristiano Ronaldo donc, mais aussi beaucoup de ses coéquipiers du Real Madrid, présents en force (il sont 7) au regard du doublé Liga-Ligue des Champions réalisé. Le Barça est le deuxième club le plus représenté avec Messi, Suarez, Iniesta et… Neymar, qui évoluait évidemment avec les Blaugranas durant la période concernée.

Le Bayern Munich et la Juventus Turin placent également 3 joueurs chacun dans la liste des nommés, où les Français sont au nombre de deux. Pas de Karim Benzema, sans doute pénalisé par son absence de l’équipe de France, mais Antoine Griezmann et N’Golo Kanté. On peut aussi déplorer l’absence de joueurs de l’AS Monaco. Sont appelés à voter : les sélectionneurs d’équipe nationale, les capitaines, un échantillon des médias et les fans. En effet, chacun d’entre vous peut voter pour le joueur de son choix, à partir du 21 août prochain sur le site de la FIFA. Les votes seront clos le 7 septembre. Les trophées seront eux remis aux gagnants le 23 octobre au cours d’une cérémonie organisée à Londres.

Les 24 nommés :

Aubameyang

Bonucci

Buffon

Carvajal

Ronaldo

Dybala

Griezmann

Hazard

Ibrahimovic

Iniesta

Kane

Kante

Kroos

Lewandowski

Marcelo

Messi

Modrić

Navas

Neuer

Neymar

Ramos

Sánchez

Suárez

Vidal