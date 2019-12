Dans cinq jours, 2019 fera place à 2020. Et l’heure des bilans en tout genre a sonné pour revenir sur la deuxième décennie du nouveau millénaire. C’est en tout cas ce qu’a fait le célèbre magazine américain Forbes qui s’est intéressé aux athlètes, tous sports confondus, ayant généré le plus d’argent entre 2010 et 2019. Un top 10 dans lequel ne figurent que deux joueurs de football. Et pas des moindres.

Sans surprise, il s’agit des deux monstres régnant sur la planète football depuis plusieurs années : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. La star portugaise de la Juventus pointe au deuxième rang avec pas moins de 717 M€ récoltés ! Un total XXL atteint en grande partie grâce à ses nombreux sponsors (en plus de ses salaires mirifiques perçus à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus). Comme souvent lorsque les deux hommes sont comparés, Messi n’est jamais loin. La Pulga est troisième avec 673 M€.

L’Argentin et le Lusitanien sont toutefois très loin du premier du classement, le boxeur américain Floyd Mayweather qui a empoché quelques 820 M€. Viennent ensuite LeBron James (basketball, 610 M€), Roger Federer (tennis, 574 M€), Tiger Woods (golf, 551 M€), Phil Mickelson (golf, 430 M€), Manny Pacquiao (boxe, 390 M€), Kevin Durant (basketball, 381 M€) et Lewis Hamilton (Formule 1, 359 M€). De quoi aborder la nouvelle décennie sereinement.