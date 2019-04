Chelsea encore dans la tourmente sur le racisme

Nouvelle affaire de racisme en Angleterre et encore une fois Chelsea est au cœur du scandale. Hier soir lors de la victoire des Blues sur la pelouse du Slavia Prague (1-0), une vidéo a circulé sur internet montrant des pseudo fans du club londonien en train d’entonner des chants racistes dans un bar. Celui-ci visait l’attaquant de Liverpool, Mohamed Salah. Le chant le traite notamment de « terroriste ». Une phrase qui a choqué en Angleterre et qui fait la une des principaux quotidiens du pays comme le Daily Express, le Mirror ou le Daily Star. Tous les trois parlent de « honte ». Dans la soirée, Liverpool s’est fendu d’un communiqué dénonçant le chant. Chelsea en a fait de même, mais problème, ce n’est pas la première fois cette saison en Ligue Europa que le club anglais est visé par ce type d’affaires. L’UEFA devrait sévir.

Bale ne veut pas quitter le Real Madrid

Hier, le journal AS indiquait dans son édition que le Gallois Gareth Bale pourrait être utilisé comme monnaie d’échange cet été afin de faciliter le transfert de Paul Pogba au Real Madrid. Mais selon le Times, l’affaire n’est pas si simple. Selon le très sérieux journal britannique, l’ancien joueur de Tottenham ne voudrait pas quitter la capitale espagnole. En tout cas pas en tant que monnaie d’échange. Que ce soit pour le champion du monde Paul Pogba ou pour Eden Hazard. Bref, le dossier risque de durer concernant Bale et le Real Madrid pourrait s’enliser avec celui que Zinédine Zidane ne désire plus pour la saison prochaine.

Le Portugal dingue de João Félix

Festival João Félix. Voilà comme nous pourrions résumer le match d’hier en quart de finale aller de la Ligue Europa entre Benfica et Francfort (4-2). Avec trois buts et une passe décisive, le prodige portugais a éblouit de sa classe ce match européen et permis au club lisboëte de se mettre en bonne position avant le match retour la semaine prochaine en Allemagne. Toute la presse du pays s’enthousiasme pour la performance du joueur de 19 ans. Pour O Jogo, il a tout simplement été « super ». Le Correio de Mahna écrit que Félix a « enchanté l’Europe. » Enfin, le Jornal de Noticias explique que le prodige « porte » déjà le club portugais sur ses épaules à son âge.