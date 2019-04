« Agnelli, je te donne Ndombele »

C’est une sacré bataille qui pourrait se jouer dans la ville des Lumières, entre le Real Madrid et la Juventus. Les deux clubs suivraient avec intérêt Tanguy Ndombele. As parle d’« un sommet pour Ndombele » entre des dirigeants madrilènes et les agents du joueur. Une information que vous révélait Foot Mercato jeudi dernier. Selon le journal ibérique, les exigences du club lyonnais pourrait être satisfaites avec une offre entre 70 et 80 M€ en échange du milieu lyonnais. Mais rien ne serait perdu pour la Juventus. En effet, aujourd’hui, Tuttosport dévoile une interview exclusive de Jean-Michel Aulas. Et une phrase du président de l’OL ressort particulièrement : « Agnelli, je te donne Ndombele ». Aulas serait prêt à faire une fleur à la Vielle Dame et à son président. « Andrea Agnelli est exceptionnel. À offre égale, mon as ira à la Juve », a déclaré le taulier de l’OL au journal italien.

Un possible échange entre Kean et Icardi

Toujours en Italie, l’Inter s’intéresserait de prêt à Moise Kean. La révélation de cette deuxième partie de saison du côté de la Juventus ne laisserait pas indifférent les dirigeants Nerazzurri, d’après le Corriere dello Sport. En particulier Giuseppe Marotta, l’ancien directeur sportif de la Juve qui exerce aujourd’hui cette même fonction dans le club milanais. « Marotta a rencontré Raiola (l’agent de Kean) », explique le quotidien transalpin. « Il envoie un avertissement à la Juve ». L’objectif pour l’Inter serait de le faire venir libre en 2020, à l’issue de son contrat, où il ne coûtera rien en indemnité de transfert. Autre idée qui ferait son chemin dans la tête du directeur sportif italien : l’échanger contre la star du club, Mauro Icardi, toujours en délicatesse du côté de l’Inter.

Pochettino : « vers l’infini et au-delà »

En Angleterre, les Spurs se préparent à recevoir l’Ajax ce soir pour les demi-finales de Ligue des Champions. Et ce mardi matin, les tabloïds s’en donnent à cœur joie après les déclarations de l’entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino. Ce dernier a avoué être en plein rêve avec les Spurs en Champions League. « C’était un rêve par le passé et nous vivons ce rêve désormais. Mais vous savez, il faut toujours viser la lune pour atteindre quelque chose de grand. Vous devez toujours faire des rêves vers l’infini et au-delà », a-t-il raconté en conférence de presse. Une expression rendue célèbre par le non moins célèbre astronaute Buzz L’éclair, héros de Toy Story. « Vers l’infini et au-delà », reprend ainsi le Daily Mirror. The Sun s’est aussi jeté sur l’occasion, et en profite pour sortir un bon mot. « Joy Story » titre le quotidien, en référence au nom du film d’animation.