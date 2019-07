Les infos du jour en France

Après la première sortie du Paris Saint-Germain en match amical, Thomas Tuchel a été interrogé concernant Neymar. « Si je savais qu’il voulait partir ? Oui, avant la Copa America. » , a-t-il lancé, relayé par RMC. Le technicien explique ainsi que le PSG savait bien avant la fin de la saison en Ligue 1 (puisque Neymar est rentré au Brésil avant le dernier match) que le n°10 souhaitait quitter le club.

Courtisé par l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain Olivier Ntcham n’a cependant toujours pas reçu d’offre de la part du club phocéen, indique l’entraîneur du Celtic Neil Lennon. Après des déclarations houleuses concernant son club actuel du Celtic Glasgow, le joueur de 23 ans n’est pour l’instant pas sur le point de quitter les Bhoys. Pour autant, Marseille aurait convenu d’un accord avec Villarreal concernant l’arrivée du défenseur central Álvaro González selon le Superdeporte.

Les infos du jour à l’étranger

Le coach d’Arsenal Unai Emery a réclamé quatres joueurs à ses dirigeants avant le 8 août. Ces derniers ont donc accéléré et sont tout proches de se faire prêter le milieu de terrain espagnol du Real Madrid, Dani Ceballos (22 ans). Les Gunners seraient aussi revenus à la charge concernant le défenseur de l’ASSE William Saliba, ainsi que pour l’attaquant du LOSC Nicolas Pépé, où une offre de 80 M€ aurait été transmise. Arsenal s’intéresse également à plusieurs Brésiliens dont Everton, Dani Alves, ainsi qu’à Malcom, non loin d’un départ du Barça. De plus, le club londonien garde un œil sur le défenseur du Benfica Ruben Dias, qui pourrait venir potentiellement remplacer Laurent Koscielny, actuellement en froid avec les Gunners.

Au Bayern Munich, on passe enfin à l’action. Le FC Bayern est sur le point de recruter le jeune milieu de terrain espagnol Marc Roca (22 ans), actuellement à l’Espanyol Barcelone. Pour se faire, le club allemand va devoir payer sa clause libératoire de 40 M€. Les Munichois devraient aussi revenir à la charge pour Callum Hudson-Odoi, le milieu offensif de Chelsea, avec une offre de 50 M€. Le Monégasque Benjamin Henrichs et le Blaugrana Ousmane Dembélé, seraient également dans le viseur du Bayern notamment après le refus de l’attaquant de Manchester City, Leroy Sané, de rejoindre les rangs munichois.

Les officiels du jour

En Espagne, l’Atlético de Madrid recrute le défenseur des Spurs, Kieran Trippier pour un montant de 24M€. Il s’est engagé pour 3 saisons chez les Colchoneros.

En Angleterre, le milieu central Ivoirien, Jean Michaël Seri, est prêté au Galatasaray par Fulham. Le club de Newcastle recrute Steve Bruce qui devance Bruno Genesio, et devient le nouvel entraîneur des Magpies. Il succède ainsi à Rafael Benitez et s’est engagé pour 3 ans. En France, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne Lamine Ghezali (20 ans) est prêté jusqu’à la fin de la saison du côté de Châteauroux. En Italie, le défenseur central de l’Atalanta Bergame, Gianluca Mancini (23 ans), vient de s’engager avec l’AS Roma. On annonce également l’arrivée de Yann Karamoh (21 ans) à Parme, en provenance de l’Inter Milan. L’attaquant s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d’achat jusqu’en juin 2023.

