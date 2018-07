Les infos du jour en France

Des nouvelles à Nice. Mario Balotelli (27 ans) continue de faire parler de lui. L’attaquant italien n’était pas présent lors de la reprise de l’entrainement de l’OGC Nice, ce qui a agacé son président Jean-Pierre Rivière et Patrick Vieira, le nouvel entraîneur des Aiglons. Annoncé en partance pour l’Olympique de Marseille, Balotelli n’aurait toujours pas pris sa décision pour l’instant.

Un deuxième attaquant pourrait quitter l’OGC Nice cet été, il s’agit d’Alassane Pléa. En plus du Borussia Mönchengladbach qui a déjà fait plusieurs offres, c’est maintenant West Ham et Newcastle qui souhaiteraient entrer dans la danse. Les dirigeants des Magpies ont déjà contacté leurs homologues niçois pour évoquer un éventuel transfert.

En bref en France

D’après les informations du Daily Star, Everton aurait fait une offre de 13 millions de livres, soit environ 14,7 millions d’euros, pour Ramy Bensebaini (23 ans). Le Rennais serait sur le point de s’engager avec les Toffees.

D’après les informations de Tuttosport, outre Cristiano Ronaldo (33 ans), la Vieille Dame aurait des vues sur Adrien Rabiot (23 ans) et pourrait céder Sturaro (25 ans) et Marchisio (32 ans) pour le recruter.

Selon les informations circulant dans les médias portugais, le milieu de Rio Ave Pelé (26 ans) passe actuellement ses examens médicaux à l’AS Monaco. Il devrait s’engager avec le club du Rocher dans les prochaines heures.

C’est officiel en France !

L’AC Ajaccio confirme le départ de Patrick Leonetti à l’Olympique de Marseille pour renforcer la formation du club phocéen.

Patrick Leonetti à l' @OM_Officiel ! Patrick, i to qualità è u to impegnu t’aprini torna una volta i porti di a riescita. Ti prichemi tuttu ciò chì tù brami pà a seguita è com’ellu si dici : ventu in poppa, ùn sarà cà più bellu u ritornu... Orsu par sempri ! https://t.co/lIJ7Gz45pG pic.twitter.com/xEWyHufKm2 — AC Ajaccio (@ACAjaccio) 4 juillet 2018

L’attaquant colombien Juan Ferney Otero (23 ans), attaquant d’Estudiantes La Plata, s’est engagé pour 4 ans avec Amiens.

L'Amiens SC est heureux d'annoncer la signature du colombien Juan Ferney Otero ! L'attaquant s'est engagé pour 4 saisons avec le club amiénois. Bienvenue Juan ! pic.twitter.com/7tDdo8PJXu — Amiens SC (@AmiensSC) 4 juillet 2018

Timothée Pembele (15 ans), vient de signer son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Le défenseur central sera à Paris jusqu’en 2021.

L’Olympique Lyonnais a annoncé via un communiqué officiel avoir levé les options d’achats de deux joueurs prêtés. Le milieu de terrain Tanguy Ndombele (21 ans) qui est désormais sous contrat avec les Gones jusqu’en juin 2022, et le milieu défensif Oumar Solet (18 ans), arrivé en janvier en provenance de Laval.

L’Olympique Lyonnais a publié un communiqué officiel pour expliquer que le Torino avait levé l’option d’achat pour Nicolas Nkoulou (28 ans). Par ailleurs, on apprend que Sergi Darder (24 ans) a lui aussi vu l’Espanyol Barcelone lever l’option d’achat pour son transfert.

Jesé Rodriguez (25 ans), après une saison en prêt à Stoke City, reprend l’entraînement avec le Paris SG.

Le Real Madrid a publié un communiqué officiel pour démentir catégoriquement une quelconque offre pour Kylian Mbappé (19 ans).

Le défenseur hongrois Adam Lang (25 ans) quitte le Dijon FCO et rejoint le CFR Cluj, champion de Roumanie en titre.

DOI INTERNAȚIONALI ÎN GRUIA ! CFR 1907 Cluj anunță două transferuri importante ! Internaționalul maghiar Adam Lang și atacantul camerunez Robert Ndip Tambe au semnat cu echipa Campioană a României. Stopperul... https://t.co/q6vr6c8R5B — CFR 1907 Cluj (@CFR_1907_Cluj) 4 juillet 2018

Casimir Ninga (25 ans) quitte Montpellier pour rejoindre le Stade Malherbe de Caen.

Lille vient d’annoncer la signature du contrat professionnel de son jeune attaquant Charles-Andreas Brym (19 ans).

L’attaquant sénégalais Ansou Sow (18 ans) signe un contrat professionnel au Racing Club de Lens. L’avant-centre évoluait au club sénégalais de l’ASC Diaraf.

Les infos du jour à l’étranger

Ça bouge à Chelsea. En Angleterre, Chelsea est toujours au point mort sur son mercato, mais tout pourrait bientôt se décanter. Le départ d’Antonio Conte du poste d’entraîneur n’est toujours pas acté. Mais les choses vont s’accélérer puisque Maurizio Sarri devrait officiellement prendre sa place dans la semaine. L’ancien coach du Napoli est d’ailleurs déjà impliqué dans les transferts des Blues. En effet, il aurait donné son accord pour l’arrivée d’ Aleksandr Golovin (22 ans) du CSKA Moscou. Mais aussi pour Daniele Rugani (23 ans) le défenseur de la Juventus, et Alisson (25 ans), le gardien de l’AS Roma et de la sélection brésilienne. Mais pour financer ces transferts, le club londonien serait prêt à laisser filer Willian (29 ans) en direction du FC Barcelone.

On évoque aussi le cas N’golo Kanté (27 ans) au Paris-Saint-Germain. Le club français pourrait utiliser Adrien Rabiot (23 ans) pour tenter de séduire Chelsea, des discussions auraient récemment eu lieu dans ce sens. Les Blues seraient également sur la piste d’un autre gardien : Kasper Schmeichel (31 ans) qui a brillé avec le Danemark en Coupe du Monde. Il pourrait remplacer Courtois (26 ans) qui est courtisé par le Real Madrid. Un club qui intéresserait le portier belge car il lui permettrait de se rapprocher de ses enfants qui vivent dans la capitale espagnole.

Le mercato des Gunners avance. Après les arrivées de Lichtsteiner (34 ans), de Leno (26 ans) et de Sokratis (30 ans), Unai Emery ne compterait pas s’arrêter là. Il aurait fait de la venue du milieu de terrain barcelonais André Gomes (24 ans) une priorité, quitte à sacrifier celle de Lucas Torreira (22 ans). L’entraîneur basque pourrait également faire venir un joueur qu’il a bien connu à Séville : Steven N’Zonzi (29 ans). Le joueur souhaiterait quitter le club espagnol pour rejoindre les Gunners mais ces derniers devront dépenser au moins 35 M€ pour s’attacher les services du milieu défensif français.

En bref à l’étranger

Arrivé sur le banc d’Arsenal en mai pour remplacer Arsène Wenger, Unai Emery s’est déjà activé sur le marché des transferts. Selon The Independent, le technicien espagnol vise André Gomes. Le Portugais de 24 ans, remplaçant au FC Barcelone, plait beaucoup à l’ancien coach du PSG.

Selon Bild, le Bayern aurait fait savoir qu’il était prêt à attendre 2019 pour recruter Pavard au VfB Stuttgart. À cette date, il bénéficiera d’une clause libératoire de 35 M€, bien moins que ce que le Français pourrait coûter cet été. Mais selon le média allemand Sky, Arsenal et l’Atlético de Madrid sont également sur les traces de l’ancien Lillois.

D’après les informations de Sky Sports, West Ham aurait fait une offre d’environ 22 millions d’euros pour le milieu de terrain du Sporting Lisbonne, Bruno Fernandes (23 ans).

Selon les informations de Record, le Betis Séville serait tout proche d’accueillir le milieu de terrain international portugais du Sporting CP William Carvalho (26 ans).

Le quotidien turc Fotomaç explique que Lacina Traoré (27 ans), qui évoluait à Amiens la saison passée, serait sur les tablettes de Beikstas.

UOL Esporte explique que Bernard (25 ans), libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Shakhtar Donetsk, dispose de deux offres fermes : West Ham et Jiangsu Suning.

Bruno Alves (36 ans) se dirige vers un retour en Serie A. Selon les informations de Premium Sport, le défenseur portugais devrait s’engager dans les prochaines heures avec le promu Parme. L’ancien joueur des Glasgow Rangers s’apprêterait à parapher un contrat d’une saison avec le club italien.

Selon les informations de Marca, Antonio Adán (31 ans) va rejoindre l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros vont offrir un million d’euros au Betis pour le portier.

À la recherche d’un attaquant de gros calibre cet été, Chelsea pourrait frapper fort dans les prochaines heures. Ainsi, l’attaquant international argentin Higuain (30 ans) se rapprocherait encore un peu plus des Blues.

Selon les informations de Super Deporte, l’Atlético de Madrid et le Valence CF se rapprocheraient d’un accord pour le transfert de l’attaquant français Kevin Gameiro (31 ans). On parle de 16 millions d’euros.

Après trois saisons au FC Porto, André André (28 ans), milieu de terrain international portugais (4 capes, 1 but), devrait, selon Record, retourner au Vitoria Guimarães, où il évoluait avant de rejoindre les Dragões.

Le directeur sportif de la Juventus Turin Beppe Marotta n’a évidemment pas pu échapper aux questions des journalistes au sujet de la star du Real Madrid. « Je ne parle pas, je ne parle pas », a-t-il lâché au micro de la télévision italienne Sky Sport, dans un sourire. De plus, Sky Sports, en Angleterre, confirme une offre de près de 100 M€ de la Vieille Dame pour le Lusitanien...

C’est officiel à l’étranger !

Getafe s’est offert les services de Leandro Chichizola (28 ans), gardien de but argentin qui évoluait à Las Palmas.

Silvio Proto (35 ans), expérimenté portier belge, passe actuellement sa visite médicale avant son transfert à la Lazio Rome.

Visite mediche in corso per il portiere belga pic.twitter.com/MDTc6554Ys — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 4 juillet 2018

Le grand espoir argentin du Racing Club Lautaro Martinez (20 ans) s’est engagé pour 5 saisons avec l’Inter.

Belenenses annonce la signature de Zakarya Bergdich (29 ans) jusqu’en juin 2020. Le gaucher était auparavant au FC Sochaux.

Arrière latéral gauche de 19 ans formé à Dortmund, Jan-Niklas Beste rejoint le Werder Brême.

Le milieu offensif anglais de 18 ans Fraser Hornby vient de signer son contrat professionnel avec les Toffees d’Everton.

L’ancien gardien d’Anderlecht notamment Silvio Proto s’engage pour trois saisons avec la Lazio. Le portier de 35 ans jouait à l’Olympiakos la saison dernière.

Séville a officialisé l’existence d’un accord avec Bâle pour le transfert de Tomas Vaclik, gardien international tchèque de 29 ans.

Le milieu de terrain espagnol Mikel Vesga (25 ans) quitte l’Athletic et jouera la saison prochaine à Leganés.

CESIÓN I El C.D. Leganés cierra la cesión de Mikel Vesga para la próxima temporada https://t.co/ypFaZkiEmW pic.twitter.com/Sf264dzDzc — C.D. Leganés (@CDLeganes) 4 juillet 2018

Rubén Rochina, signe définitivement à Levante, et s’engage avec le club Granota jusqu’au 30 juin 2021.

L’attaquant italien Federico Di Francesco s’engage avec Sassuolo.

Benvenuto Federico #DiFrancesco ! L'attaccante classe '94 è stato acquisito a titolo definitivo dal Bologna. Il comunicato ufficiale è su https://t.co/VmSujuNuU8#ForzaSasol #Calciomercato pic.twitter.com/skgZS1MhdZ — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 4 juillet 2018

Bologne annonce l’arrivée de Diego Falcinelli (27 ans), qui évoluait auparavant à Sassuolo.