Les infos du jour en France

Arsenal s’attaque à Christopher Nkunku. Le milieu du Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku, souhaite prendre la poudre d’escampette si sa situation sportive n’évolue pas, lui qui est souvent cantonné à un rôle de remplaçant. Et un club semblerait prêt à tout pour arracher le natif de Lagny-sur-Marne au Paris SG : Arsenal. Selon les informations de L’Équipe, les Gunners se seraient manifestés auprès du clan Nkunku récemment. Un intérêt qui ne laisserait pas le principal protagoniste de l’histoire insensible puisque celui-ci aurait avisé ses dirigeants sur le sujet. La formation entraînée par Unai Emery songerait à un prêt avec option d’achat.

Info FM : Leonardo Koutris sur les tablettes de l’OM. Selon nos informations, les dirigeants phocéens s’intéresseraient de près au latéral gauche de l’Olympiakos Leonardo Koutris (23 ans, 9 matches dont 9 titularisations en D1 grecque). Toutefois, la priorité est bien Dalbert, l’ancien Niçois aujourd’hui à l’Inter, même si les Intéristes ne comptent pas le lâcher facilement. Le but est de trouver un suppléant à Jordan Amavi, en difficulté sur son côté gauche cette saison.

L’AS Monaco bouge dans tous les sens. À Monaco, il y a toujours du mouvement. D’abord, la situation de l’entraîneur, Thierry Henry, est de plus en plus compliquée et d’après la presse anglaise, l’aventure pourrait même rapidement toucher à sa fin. En tout cas, Henry reste pour l’instant le coach de l’ASM et si l’on en croit ses récentes déclarations en conférence de presse, il va y avoir du changement. L’entraineur va écarter plusieurs joueurs qui ne seraient pas assez motivés à ses yeux dans l’optique de l’opération maintien, même s’il n’a pas voulu donner de noms.

Il pourrait aussi y avoir encore un renfort du côté de la Principauté. La piste menant à Gelson Martins est de plus en plus chaude, le joueur et son agent, Jorge Mendes, se trouvant actuellement au stade Louis II pour faire avancer les négociations.

Mais un véritable buteur pourrait aussi rejoindre le club du Rocher. Le dossier Michy Batshuayi n’avance plus depuis plusieurs jours, et semble s’être considérablement refroidi. Pour l’instant, plusieurs noms circulent à Monaco, notamment celui de Nikola Kalinić de l’Atlético de Madrid. Une autre piste serait d’actualité, celle de Carlos Vinicius, un jeune attaquant brésilien qui appartient à Naples. Actuellement, il évolue en prêt du côté de Rio Ave, où il a inscrit 8 buts en 14 matches de Liga NOS.

Monaco pourrait aussi faire parler de lui dans le sens des départs. En effet, le club doit dégraisser, c’est Vadim Vasilyev qui l’a lui-même affirmé. Et pour l’instant, il n’y a que Samuel Grandsir qui a fait officiellement ses valises. L’ailier français a été prêté jusqu’à la fin de la saison au Racing Club de Strasbourg, sans option d’achat. Ce dégraissage annoncé est donc loin d’être terminé. Le milieu défensif, Pelé, est l’un des favoris dans le sens des départs. Wolverhampton serait récemment revenu à la charge. Le joueur aimerait justement partir pour retrouver du temps de jeu.

Info @Nice_Matin : Jorge Mendes et l'agent de Pelé @AS_Monaco et Gelson Martins @AtletiFR sont actuellement au Louis-II.

Le mercato monégasque devrait bouger aujourd'hui. — Fabien Pigalle (@FabPigalle) 24 janvier 2019

En bref en France

Info FM : comme nous vous le révélions la semaine dernière, le joueur de l’OM, Christopher Rocchia, s’est déjà mis d’accord avec Sochaux sur les conditions d’un prêt sans option d’achat. Désormais, Marseille attend l’arrivée d’un latéral gauche avant de laisser filer son défenseur dans le Doubs. Selon une source proche du joueur, le dossier doit se décanter en fin de semaine.

D’après les informations du Liverpool Echo, Everton n’a pas reçu d’offre de la part du Paris Saint-Germain pour Idrissa Gueye. Pourtant, le milieu serait lui d’accord pour rejoindre le club de la capitale.

Selon les informations d’Il Mattino, le PSG se serait rapproché des dirigeants du Napoli au sujet de Kalidou Koulibaly (27 ans). La direction parisienne souhaiterait en effet savoir si un potentiel transfert du défenseur central est réalisable l’été prochain.

De Telegraaf croit savoir que les dirigeants du PSG seraient disposés à passer la seconde pour le défenseur néerlandais de l’Ajax, Matthijs de Ligt. Seulement, la Juventus et le FC Barcelone seraient également dans la coup pour la promesse de l’Ajax Amsterdam.

Dans son édition du jour, Bild explique que le milieu offensif international marocain de Schalke 04, Amine Harit, est sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais et du Napoli. Toutefois, le joueur compte bien rester dans la Ruhr jusqu’à la fin de la saison pour montrer à son entraîneur, Domenicho Tedesco, tous ses talents.

Selon l’Est-Eclair, les Girondins de Bordeaux font le forcing pour recruter le jeune troyen Bryan Mbeumo (19 ans) dès cet hiver. Une première offre entre 2 et 3 millions d’euros aurait même été formulée et refusée par le club de l’ESTAC. Les négociations se poursuivent, le journal local parle d’une seconde offre de 4 millions d’euros à venir.

C’est officiel en France

Yoann Gourcuff n’est plus un joueur de Dijon. Le milieu de terrain a résilié son contrat avec le club bourguignon et est désormais libre.

Medhy Guezoui quitte VA pour Chambly. L’attaquant a résilié son contrat avec le club nordiste avant de filer à Chambly, donc.

[MERCATO ] Medhy Guezoui quitte le #VAFC. Après avoir résilié son contrat, l'attaquant s'est engagé avec le @FCCOISE. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière pic.twitter.com/g7Q03zWmfF — Valenciennes FC (@VAFC) 24 janvier 2019

Les infos du jour à l’étranger

Le Real Madrid réfléchit à vendre Isco. S’il y a peu de chances de le voir changer d’air en janvier, Isco pourrait bien décider d’aller voir ailleurs lors du marché estival. Mais voilà, selon As, un départ ne sera pas la priorité de l’international espagnol, âgé de 26 ans. Sauf à une condition : le maintien au poste d’entraîneur de Santiago Solari. Si c’est le cas, la Casa Blanca pourrait le convaincre de partir. Les Merengues espèrent alors récupérer 100 M€ sur le milieu espagnol. Une somme que Manchester City et le Paris Saint-Germain, deux clubs cités par As, sont en capacité d’investir. Manchester City aurait une longueur d’avance dans ce dossier.

Chelsea sur tous les fronts. Le club anglais a enregistré hier l’arrivée d’un nouveau numéro 9, il s’agit bien entendu de Gonzalo Higuain, prêté par la Juve jusqu’à la fin de saison. Un transfert qui pourrait débloquer d’autres situations chez les Blues. En effet, le départ d’Alvaro Morata est imminent. Et aux dernières nouvelles c’est bien à l’Atlético de Madrid que l’attaquant espagnol devrait atterrir. Ce ne serait plus qu’une question d’heures. Toujours côté départ, le cas Hudson-Odoi est de plus en plus compliqué pour Chelsea, le joueur n’a semble-t-il pas résisté aux appels du pied du Bayern Munich et a refusé les dernières propositions de prolongation offertes par le club londonien. Mais avant la fin du marché des transferts, les Blues pourraient encore enregistrer un ou plusieurs renforts. Chelsea serait notamment intéressé par le latéral droit Elseid Hysaj qui évolue au Napoli.

En bref à l’étranger

Selon Bild, le Borussia Dortmund pourrait revenir à la charge pour Wilfried Zaha (26 ans). Le milieu offensif ivoirien de Crystal Palace pourrait remplacer à terme Christian Pulisic vendu à Chelsea. Mais pour l’obtenir, il faudra débourser 50 M€, soit la somme demandée par le club anglais pour le libérer.

Selon Sky Italia, l’Inter Milan s’active et serait en discussions avancées avec Southampton pour le transfert de Cedric Soares.

Selon les informations de Sky Sports, Newcastle et la Lazio Rome ont trouvé un accord pour l’arrivée de Jordan Lukaku (24 ans). Le défenseur belge devrait débarquer chez les Magpies sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison.

Selon les informations de Sport, le Barça aurait fixé la clause libératoire de Frenkie de Jong (21 ans) à 400 millions d’euros. Un montant astronomique qui devrait permettre au Barça de conserver son nouveau joyau pas mal d’années.

Selon Marca, le FC Valence veut absolument recruter un attaquant avant la fin du mercato. Et c’est toujours Chicharito Hernandez (West Ham) qui est la piste prioritaire du club ché.

C’est officiel à l’étranger

Krzysztof Piątek débarque à l’AC Milan. L’attaquant du Genoa, révélation de la saison en Serie A, signe à l’AC Milan contre environ 40 millions d’euros.

È ufficiale : Piatek è rossonero ! #WelcomePiatekhttps://t.co/VtGyg0YaFX — AC Milan (@acmilan) 23 janvier 2019

Takashi Inui signe à Alavés. Le milieu offensif japonais est prêté jusqu’à la fin de la saison par le Betis Séville.

Aderlan Santos rejoint Al Ahli. Prêté lors de la première partie de saison par Valence à l’EC Vitoria, le défenseur central brésilien, Aderlan Santos, rejoint cette fois-ci le club de Al Ahli (Arabie Saoudite).

وقع النادي #الأهلي عقداً مبدئياً مع المدافع البرازيلي أديرلان سانتوس قادماً من نادي فالنسيا الإسباني، على أن يتم التوقيع النهائي مع اللاعب عقب اجتيازه الكشف الطبي في مدينة جدة خلال اليومين المقبلين. pic.twitter.com/CYV2mA0slB — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) 24 janvier 2019

John Obi Mikel signe à Middlesbrough. L’ancien milieu de Chelsea revient en Europe après deux ans en Chine. Il a signé pour le club de Championship.

Le Bayern Munich offre un premier contrat pro à Chris Richards. Le défenseur central de 18 ans a signé un contrat de quatre ans et demi avec le club bavarois. Il était arrivé en prêt il y a six mois du FC Dallas.

Gregory van der Wiel quitte Toronto. Après 34 matches joués avec Toronto, le défenseur néerlandais a décidé de quitter le club canadien comme il l’a expliqué sur son compte Instagram. « Malheureusement, il n’y aura pas de deuxième année à cause de différences avec le staff. Je veux simplement gagner et le faire quelles que soient les conséquences. Je suppose que cette mentalité était trop pour eux et ils ont décidé qu’ils n’avaient pas besoin de moi pour cette saison. »