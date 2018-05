Les infos du jour en France

Lyon prêt à rugir à nouveau. Après avoir confirmé Bruno Genesio au poste d’entraîneur, Jean-Michel Aulas va maintenant pouvoir se tourner du côté du marché des transferts.

Plusieurs joueurs lyonnais devraient quitter le club cet été, à commencer par son captaine Nabil Fekir. En effet, les dirigeants de Liverpool devraient rencontrer ceux de Lyon cette semaine, pour se mettre d’accord sur un transfert de l’international français. Memphis Depay serait lui pisté par le Milan AC qui en aurait fait sa priorité. Prêté au Havre et auteur d’une bonne saison, Jean-Philippe Mateta intéresserait plusieurs équipes. Willem Geubbels, autre jeune Lyonnais, pourrait lui partir en direction de l’AS Monaco.

Après avoir annoncé la venue « au moins un grand joueur » durant le mercato, Jean-Michel Aulas devrait également être actif du côté des arrivées. Les noms de Mamadou Sakho et de Hatem Ben Arfa sont les premiers à avoir été évoqué dans la presse. Le premier évolue à Crystal Palace et pourrait donc revenir en France alors que le second est totalement libre après la fin de son contrat au PSG. Selon nos informations Selon nos informations, le contact s’est sérieusement réchauffé ces derniers jours entre le joueur et les dirigeants lyonnais qui verraient d’un bon oeil le retour de leur ancien crack, qui plus est gratuitement. Rappelons aussi que l’OL a déjà deux recrues, acheté cet hiver : Léo Dubois, qui arrive de Nantes, et Martin Terrier, qui jouait la saison dernière à Strasbourg.

Manchester City à l’affût pour Mbappé. Empêtré dans le fair-play financier, le PSG pourrait voir son mercato estival sérieusement compromis. Pire, à en croire le Manchester Evening News, Paris pourrait ne pas pouvoir verser à Monaco les 180 M€ du prêt avec option d’achat obligatoire de Kylian Mbappé. Selon le journal, les Citizens pourraient profiter de la situation pour tenter d’arracher l’attaquant international tricolore...

En bref en France

Info FM : Option levée pour Mubele ! Selon nos informations, Toulouse, officiellement maintenu en L1, a levé l’option d’achat incluse dans le prêt de Firmin Mubele (24 ans). L’attaquant congolais a signé un bail de 4 ans, jusqu’en juin 2022. Le Stade Rennais empochera, d’après nos informations, 5 M€ pour ce transfert.

Info FM : Bassem Srarfi supervisé par Arsenal et Leicester ! Selon nos informations, les scouts d’Arsenal et de Leicester seront ce lundi soir à Braga pour Portugal-Tunisie, afin de superviser le Tunisien Bassem Srarfi (20 ans). Le natif de Tunis a en effet tapé dans l’œil du coach des Foxes, Claude Puel, qui apprécie particulièrement le milieu offensif gaucher.

Nolan Roux se rapproche de Montpellier. D’après les informations du Midi Libre, il serait très proche du club héraultais qui l’aurait érigé parmi les priorités de recrutement.

Crystal Palace met la pression à Cabaye. Selon les informations du Daily Mirror, le joueur français réfléchit toujours à la possibilité de rejoindre Marseille ou de prolonger à Crystal Palace. Le club londonien lui a offert un nouveau bail, assorti d’une baisse de salaire. L’entraîneur Roy Hodgson a posé un ultimatum à son joueur, qui doit donc vite se décider.

Grenier voit sa cote remonter en flèche. En 2018, Clément Grenier a retrouvé du temps de jeu à Guigamp. Une renaissance qui redonne un coup de boost à sa cote de popularité. Comme le rapporte L’Équipe, des clubs italiens et espagnols, dont Valence, se sont manifestés. En France, le Stade Rennais se serait également positionné sur l’ancien lyonnais.

C’est officiel !

Rafa Páez signe à Sochaux.

Patrice Lair nouveau coach de Niort

[#Mercato] C’était dans l’air , c’est désormais officiel : Patrice Lair a signé un contrat de 2 ans et sera donc le nouvel entraîneur de la #TeamChamois. https://t.co/3iPsuVJdTe pic.twitter.com/Lo2OsX5LZ6 — Chamois Niortais FC (@ChamoisNiortais) May 28, 2018

Stepinski rejoint définitivement le Chievo

per farsi conoscere, per farsi apprezzare, per farci sognare, per farci innamorare, per farsi... riscattare !

Mariusz #Stepinski è tutto gialloblù, fino al !#Stepinski2021 ! Leggi il comunicato https://t.co/HhffT9o1FU pic.twitter.com/x9WvQygQHq — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) May 28, 2018

Lybohy s’engage à Nîmes

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer la signature de Hervé Lybohy jusqu'en juin 2019. Avec plus de 300 matches à son compteur, il vient renforcer la défense nîmoise. Bienvenue à lui ! pic.twitter.com/R44tsdIlLR — Nîmes Olympique (@nimesolympique) May 28, 2018

Les infos du jour à l’étranger

Ronaldo devrait rester au Real. Après avoir laissé entendre que son aventure à Madrid touchait à sa fin, à la suite de la finale de la Ligue des Champions, samedi dernier, Cristiano Ronaldo a effectué un important rétropédalage lors de la présentation du trophée devant ses supporters. Il a tenu à remercier les supporters du Real pour leur soutien et leur a donné rendez-vous l’année prochaine.

Manchester United serait prêt à miser gros sur Milinkovic-Savic. D’après le quotidien britannique Metro, le club pourrait proposer à la Lazio une somme de 110 M€ pour faire venir le jeune milieu serbe.

Les Red Devils seraient également proche de faire signer le latéral gauche de la Juventus. Sous contrat pendant encore deux saisons avec le club de la Vieille Dame, le Brésilien semble pourtant prendre le chemin d’Old Trafford comme le rapporte le Manchester Evening News.

C’était dans l’air, mais Stefan de Vrij a fini par le confirmer, il rejoindra l’Inter Milan dans les prochaines heures. Le défenseur de la Lazio l’a annoncé lui-même, en marge du rassemblement de la sélection hollandaise.

En bref à l’étranger

DC United confirme un intérêt pour Wayne Rooney. Si la BBC a annoncé un accord entre l’ancienne gloire de Manchester United et la franchise de MLS, la vérité est quelque peu différente. Il existe un intérêt réciproque entre les deux parties, confirmé par le coach de DC Ben Olsen, mais ce dernier a assuré que rien n’était encore signé.

Depuis la nuit cauchemardesque de Loris Karius à Kiev lors de la finale de la Ligue des Champions, Liverpool se cherche un nouveau gardien. Selon les premières indiscrétions, Donnarumma (Milan AC), Alisson (AS Rome) et Oblak (Atlético de Madrid) seraient dans la short list des Reds.

C’est officiel !

Las Palmas présente son nouvel entraîneur, Manolo Jimenez.

¡Bienvenido a Gran Canaria ! Comienza la etapa de Manolo Jiménez, nuevo entrenador de la UD Las Palmas. pic.twitter.com/NavWs6TMPu — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 28 mai 2018

L’AS Rome signe le jeune milieu de terrain Ante Coric.

L'international croate a signé un contrat le liant à l'#ASRoma jusqu'en 2023.



Coric : "La Roma est un des plus grands clubs d'Europe. Je suis heureux d'être là. J'ai travaillé dur pour arriver à ce niveau, et je suis impatient de montrer mes qualités." pic.twitter.com/P0lj6Tg6ko — AS Roma FRA (@ASRomaFRA) 28 mai 2018

Cristian Ganea signe à Bilbao.

Cristian Ganea, nuevo jugador del Athletic Club https://t.co/3vzh1EeOk7 #athletic — Athletic Club (@AthleticClub) 28 mai 2018

Dortmund accueille Wolf