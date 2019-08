Les infos du jour en France

À Nice, les résidents de l’Allianz Riviera ont passé un été compliqué sur fond de changement de propriétaire. L’officialisation de la prise de fonction de Jim Ratcliffe devrait être rendue publique dans les jours à venir et l’OGC Nice va donc enfin pouvoir lancer son mercato.Tentés par le dossier Jeff Reine-Adelaïde, les Aiglons se sont fait doubler par l’Olympique Lyonnais. Pour rebondir et pallier un potentiel départ du milieu de terrain Adrien Tameze au Spartak Moscou, la piste de Mickaël Cuisance pourrait bien être activée. Le champion d’Afrique Adam Ounas serait lui aussi suivi de près, mais Nice ne serait pas le seul sur ce dossier puisque le LOSC apprécie également le profil de l’attaquant napolitain. Alexis Claude-Maurice de Lorient, et Rémi Oudin seraient intéressés par le nouveau projet niçois, intérêt apparemment partagé. Enfin le Gym souhaiterait renforcer son couloir gauche et étudierait notamment le cas Stanley Nsoki. Le Parisien est annoncé sur le départ depuis le début de l’été et son profil est en adéquation avec ce que la nouvelle direction souhaite mettre en place.

Du côté de Marseille, cela s’agite encore en coulisses. Mardi dernier, le club phocéen a envoyé sa lettre de résiliation à Adil Rami pour faute grave. Ce dernier pourrait rebondir en Ligue 1 où plusieurs clubs aimeraient le faire signer, comme Nice justement, Rennes ou encore Toulouse. À l’étranger, les Tigres de Monterrey au Mexique seraient également sur le coup. Par ailleurs, les dirigeants olympiens auraient approché leurs homologues du Real Madrid concernant deux joueurs pour des demandes de prêts. Il s’agit du défenseur Sergio Reguilón et de l’avant-centre Mariano Díaz. Mais l’OM s’est pris deux refus. En effet, le latéral gauche a préféré rejoindre Séville, et quant à l’ancien de l’OL, les Madrilènes préfèrent le vendre plutôt que de le prêter. Tentant de rebondir, les Phocéens auraient proposé à Daniel Sturridge (29 ans) de poursuivre sa carrière au Vélodrome. Mais l’attaquant laissé libre par Liverpool est courtisé par près de douze écuries, ce qui risque de rendre les négociations difficiles. Marseille reste cependant optimiste concernant la venue de Juan Miranda, prêté par le FC Barcelone.Toutefois, six autres clubs comme le FC Utrecht ou encore le Borussia Mönchengladbach seraient aussi de la partie pour le jeune latéral gauche. Enfin, Lecce aimerait s’attacher les services de Kostas Mitroglou. Prêté à Galatasaray jusqu’en 2020, le Grec ne serait pas contre un départ. L’attaquant Florian Thauvin envisagerait également de quitter les Phocéens. La piste de Valence serait toujours d’actualité.

Alors que la réunion d’hier entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone n’a débouché sur aucun accord concernant Neymar, le Real Madrid aurait contre-attaqué. Les Merengues auraient proposé Vinícius Júnior à Paris selon Sport. Une information à prendre avec des pincettes puisque d’autres médias espagnols expliquent que Florentino Pérez aurait refusé d’inclure Vinicius dans la transaction. De son côté, le club de la capitale étudierait plusieurs offres du Barça, et le nom de Philippe Coutinho revient avec insistance. L’international brésilien se verrait bien évoluer au Parc des Princes.

Concernant les rumeurs sur Donny van de Beek au Real Madrid, celui-ci pourrait finalement rester à l’Ajax. Au micro de Ziggo, le directeur sportif du club, Marc Overmars, l’a clairement laissé entendre. « Est-ce que je pense que Van de Beek va rester ? Oui, c’est ce que je pense. »

Libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille en fin de saison dernière, Mario Balotelli (29 ans) est toujours à la recherche d’un nouveau challenge. Courtisé par le club brésilien de Flamengo, c’est finalement à Brescia en Italie que le buteur pourrait poser ses valises. D’après Sky Italia, l’attaquant devrait rejoindre le club de sa région natale, où un contrat de trois ans l’attend.

Enfin, l’AS Roma chercherait à refaire son effectif et serait sur plusieurs dossiers. En vue d’un éventuel départ de Patrik Schick, l’attaquant de Chelsea Michy Batshuayi serait sur les tablettes italiennes. Prêté à Valence puis à Crystal Palace la saison dernière, le Belge n’est pas assuré d’avoir un avenir chez les Blues. De plus, Manchester United cherche également à se débarrasser d’Alexis Sánchez. Ce dernier intéresse fortement le club de la Louve mais son salaire exorbitant de 500 000€ par semaine bloque le transfert du joueur de 30 ans. Alors pour le contraindre à partir, les Red Devils seraient prêts à l’envoyer en réserve.

En France, un accord de principe a été trouvé entre l’OL et Angers concernant le milieu de terrain Jeff Reine-Adélaïde. Le joueur de 21 ans est attendu aujourd’hui pour passer sa visite médicale avant de signer avec les Gones. Dans le sens des départs, le milieu espagnol international espoirs Pape Cheikh Diop quitte l’OL, qui ne lui a jamais offert sa chance. Il retour en prêt avec option d’achat (9 M€ + 1 M€ en option) au Celta de Vigo. L’AS Monaco annonce l’arrivée de Wissam Ben Yedder en provenance du Séville FC. L’avant-centre a signé un contrat de 5 ans avec le club du Rocher. Rony Lopes fait lui le chemin inverse et rejoint les Sevillistas, où il s’est engagé pour 5 ans également. Le Stade Rennais perd un nouveau cadre avec le transfert du défenseur international algérien Ramy Bensebaini, qui s’est engagé pour le Borussia Mönchengladbach jusqu’en 2023. Enfin, le portier de la Real Sociedad Geronimo Rulli, est prêté pour une saison au MHSC. Selon nos informations, ce prêt coûte 1,5 M€ aux Montpellierains, qui disposent d’une option d’achat fixée à 10 M€. Champion du monde 2018 avec les Bleus, Steven Nzonzi est lui sur le point de s’engager en faveur de Galatasaray. Le club turc a officialisé des négociations avec l’AS Roma pour un prêt du milieu de terrain de 30 ans, mis de côté dans la capitale italienne.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de @WissBenYedder en provenance du FC Séville. L’international français s’engage pour saisons. https://t.co/t4KDqpwio3 pic.twitter.com/WEXMfz8b5M — AS Monaco (@AS_Monaco) August 14, 2019

