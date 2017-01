Les infos du jour en France

Lille se presse. La Voix du Nord rapporte que Gerson, milieu brésilien de l’AS Roma, va arriver à Lille aujourd’hui, y passer sa visite médicale et signer son contrat de prêt avec option d’achat à 18 M€. Côté départ, Junior Tallo part à Amiens et le milieu lillois Younousse Sankharé est arrivé à Bordeaux. Il s’apprête à passer sa visite médicale et signera ce lundi après-midi.

Junior Tallo s'est engagé avec l'Amiens SC jusqu'à la fin de saison.

Bienvenue Junior ! #AmiensSC pic.twitter.com/ZfJTWvxwlc — Amiens SC (@AmiensSC) 30 janvier 2017

L’OM finalise. Sanson a signé, Evra a signé, et hier soir Payet a signé à son tour.

"L’OM Champions Project" va continuer jusqu’à la dernière minute du mercato. D’après RMC, l’Olympique de Marseille et Bordeaux sont tombés d’accord concernant le transfert de Grégory Sertic, en fin de contrat chez les Girondins. La Provence révèle que le joueur va s’engager pour 3 ans et demi à l’Olympique de Marseille. Le montant de l’opération serait compris entre 1,2 et 2 millions d’euros. Les pensionnaires du Vélodrome veulent également un attaquant pour servir de doublure à Bafé Gomis. Selon L’Équipe, la piste menant à Nicolas Pépé (Angers) est toujours suivie. Selon nos informations, celle menant à Aymen Abdennour est toujours actualité pour cet hiver voire cet été.

En bref en France

Info FM : selon nos informations, Bassem Srarfi est attendu dans la journée à Nice pour passer la visite médicale. Il devrait signer un contrat de quatre ans.

Info FM : d’après une source proche du club sochalien, le Tunisien va s’engager pour une saison et demie à Sochaux. L’attaquant de l’AJA va passer sa visite médicale ce lundi.

En manque de temps de jeu à Nice cette saison, Alexy Bosetti (23 ans) serait dans le viseur des clubs belges de Lokeren et Waasland-Beveren d’après les informations de L’Equipe. Utrecht (Pays-Bas) serait également intéressé.

Remplaçant à Séville, où il est prêté, Salvatore Sirigu pourrait changer d’air. Le gardien, qui appartient toujours au Paris Saint-Germain, pourrait rejoindre Osasuna.

En fin de contrat à Nantes, Fernando Aristeguieta est en contact avancé avec le Nacional Madère assure Ouest-France.

La Dernière Heure annonce qu’Isaac Mbenza a fait ses adieux au vestiaire au Standard de Liège. Il va rejoindre Montpellier. Le montant de l’opération sera compris entre un million et demi et deux millions d’euros.

C’est officiel

Le président de Las Palmas a confirmé un accord total entre toutes les parties pour le prêt de Jesé Rodriguez (PSG).

El presidente Miguel Ángel Ramírez en #UDRadio : "La operación de @JeseRodriguez10 está prácticamente terminada, hay total acuerdo". — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 30 janvier 2017

Le Stade Rennais a annoncé à l’arrivée de l’attaquant international congolais Firmin Mubele (22 ans). Il s’est engagé jusqu’en 2020.

Pedro Henrique va quitter le Stade Rennais.

Libre de tout contrat depuis plusieurs mois, l’ancien portier de Monaco Martin Sourzac s’est engagé jusqu’à la fin de la saison au Nîmes Olympique.

Martin Sourzac nouvelle recrue du NO. Il jouera sous nos couleurs jusqu'à la fin de la saison en tant que gardien de but. pic.twitter.com/xU0agXRwPG — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 30 janvier 2017

Les infos du jour à l’étranger

Départs en série à Chelsea ? Le vestiaire des Blues pourrait se vider dans les dernières heures du mercato. Branislav Ivanovic va s’engager dans les prochaines heures avec le Zenit Saint-Pétersbourg, qui lui offre un salaire de 5 M€ par an. Kurt Zouma, Ruben Loftus-Cheek et Nathaniel Chalobah ont eux été supervisés par West Bromwich Albion, qui espère obtenir leur prêt. Quant à Charly Musonda, il pourrait rejoindre le Milan AC si les Lombards ne parviennent pas à recruter Lucas Ocampos. Mais l’ancien Marseillais doit passer sa visite médicale aujourd’hui. Asmir Begovic a confié son ras-le-bol face à son rôle de numéro 2, et souhaite quitter le club. Il pourrait être remplacé par Craig Gordon (Celtic). Enfin, étincelant sous les couleurs du Celtic Glasgow depuis son arrivée en Ecosse l’été dernier, Moussa Dembele serait dans le viseur de Chelsea à en croire les informations de Sky Sports.

En bref à l’étranger

D’après les informations de Sky Sports, l’attaquant de Watford Odion Ighalo (27 ans) pourrait rejoindre la Chine, et plus précisément le club de Chongchun Yatai.

En manque de temps de jeu à Bournemouth, Max-Alain Gradel va partir sous la forme d’un prêt assure le Guardian. Aston Villa est sur le coup.

Selon Sky Italia, Lucas Ocampos est à Milan afin de passer sa visite médicale. Le joueur du Genoa (prêté par l’OM) va arriver sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Sky Sports annonce que Swansea et Aston Villa discutent afin de faire un échange entre Neil Taylor et Jordan Ayew.

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille et des Girondins de Bordeaux, le défenseur suisse Fabian Schär (25 ans) ne devrait pas quitter Hoffenheim cet hiver à en croire les informations de Kicker.

Le milieu de terrain formé au Real Madrid José Rodriguez a passé sa visite médicale avec Malaga, où il va être prêté par Mayence jusqu’en fin de saison.

Quelques rumeurs ont fait état d’un possible départ de Karim Benzema du Real Madrid, avec Arsenal parmi les courtisans. Wenger a répondu en conférence de presse à ce sujet, s’étonnant de se voir citer comme destination potentielle. « Parce qu’il est français ? Peut-être qu’il y a des bruits sur le fait qu’il va quitter Madrid. Mais il n’y a pas besoin d’acheter un buteur. Et le mercato estival n’est pas ma préoccupation en ce moment ».

Jordi Masip devrait prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, le gardien et le club blaugrana se seraient mis d’accord sur un contrat d’un an plus un en option.

La BBC annonce que Chelsea a fait une seconde offre pour le gardien du Celtic Craig Gordon. Il viendrait remplacer Asmir Begovic sur le départ.

Placardisé en début de saison, Bastian Schweinsteiger va rester à Manchester United. « Oui, il va rester. Il est dans la liste pour l’Europa League car les départs de Memphis et Morgan Schneiderlin ont libéré de la place. Nous n’avons pas beaucoup de joueurs et nous n’avons pas beaucoup d’options au milieu. Il a été un bon professionnel quand il ne jouait pas. Et après avoir eu quelques minutes de jeu, il est le même », a confié José Mourinho.

C’est officiel

Taye Taiwo a signé à Lausanne-Sport.

Le FC Lausanne-Sport est fier d'annonce la signature de Taye Taiwo jusqu'à la fin de la saison 2016/2017 ! #AllezLausanne #LS pic.twitter.com/AEtyUg0m5y — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) 30 janvier 2017

Patrick van Aanholt (Sunderland) rejoint Crystal Palace pour 4 ans et demi. Le montant n’a pas été dévoilé.

#CPFC are delighted to announce the signing of @pvanaanholt on a four-and-a-half year deal for an undisclosed fee ! #WelcomePatrick pic.twitter.com/aw357Wtcoj — Crystal Palace F.C. (@CPFC) 30 janvier 2017

L’Athletic a officialisé le retour du gardien Alex Remiro, jusqu’ici prêté à Levante.

Mathew Ryan (FC Valence) est prêté jusqu’à la fin de la saison à Genk.

Ludwig Augustinsson (FC Copenhague) s’est engagé avec le Werder Brême. Le défenseur suédois rejoindra le club allemand cet été.