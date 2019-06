Coup de tonnerre au Paris Saint-Germain

Neymar réfléchirait sérieusement à quitter le club de la capitale et ce dès cet été ! En effet, l’attaquant brésilien se sentirait moins en phase avec le projet parisien, et le départ annoncé du directeur sportif Antero Henrique ne jouerait pas non plus en la faveur du PSG. De plus, la star brésilienne se sentirait toujours aussi peu considérée en France, ce qui renforce son désir de quitter la capitale.

Par ailleurs, le club brésilien de Fluminense rêverait de faire signer deux joueurs qui jouaient au PSG cette saison, le portier Gianluigi Buffon et le capitaine du PSG, Thiago Silva. Cependant, ces deux dossiers semblent toutefois bien difficiles à boucler pour le club brésilien. En effet, Buffon, désormais libre de tout contrat, ne manquerait pas de proposition. Le Barça, l’Atalanta, le Genoa ou encore de Parme, son premier club en carrière, sont intéressés par le gardien italien. Concernant Thiago Silva, ce transfert ne semble pas non plus à l’ordre du jour, lui qui est en contrat jusqu’à juin 2020 et qui vient d’obtenir la nationalité française...

Un mercato très chaud à l’OM

Quelques jours auparavant, nous vous révélions que l’attaquant Kostas Mitroglou désirerait rester en Turquie et faire sa deuxième année de prêt du côté du Galatasaray. Selon nos informations, les Phocéens auraient contacté l’AS Roma pour tenter d’obtenir le prêt du tchèque Patrik Schick.

Marseille suivrait également de près l’attaquant de Mayence, Jean-Philippe Mateta. Cependant, ils ne sont pas les seuls sur le coup. L’AS Monaco, et plusieurs clubs anglais portent également un intérêt envers l’attaquant, pour lequel il faudra débourser une somme comprise entre 35 et 40M€.

Au milieu de terrain, des joueurs pourraient être poussés vers la sortie comme Kevin Strootman, qui affirmait récemment que l’OM cherchait à se débarrasser de lui, ainsi que Luiz Guztavo, qui intéresse l’Olympique Lyonnais.

Mais l’information de la journée côté départ c’est celle concernant Morgan Sanson. L’ancien Héraultais aurait la côte en Premier League et notamment à West Ham qui se montrerait très insistant sur le dossier.

Côté défense, Grégory Sertic revient de prêt de Zurich pour la saison à venir. Malgré les réticences du Besiktas quant à la vente de son joueur, l’OM va lancer l’offensive pour l’international croate Domagoj Vida.

Les officiels du week-end

Dans les officiels du week-end, le latéral droit brésilien Rodrigo Aves Soares s’est engagé pour trois saisons en faveur du PAOK Salonique, lui qui était en fin de contrat au Deportivo Aves. Le défenseur argentin Renzo Saravia, s’est engagé au FC Porto pour 4 ans, avec un transfert d’environ 5,5M€. Leganés a de son côté annoncé ce dimanche le recrutement de Juan Munoz. L’attaquant de 23 ans sort d’une bonne saison en D2 espagnole avec Alcorcon (13 buts en 37 matches). Il a signé un contrat de 4 ans.

Enfin, l’entraîneur Rui Almeida est le nouveau technicien de Caen ! Il a signé un contrat de deux ans avec le club normand avec une année en option.

