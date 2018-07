En bref en France

Après avoir recruté Neymar (26 ans) l’année passée, le PSG voudrait à nouveau faire ses courses au FC Barcelone. Le joueur courtisé serait Philippe Coutinho (26 ans). Le club serait prêt à lâcher 270 M€ dans l’opération rapporte Mundo Deportivo.

Après un prêt raté du côté de Stoke City la saison passée, Jesé Rodriguez (25 ans) est revenu au PSG. Il a livré sa volonté de rester à Paris dans un entretien accordé à Marca. « Je suis très excité, je veux vraiment m’entraîner et montrer au nouvel entraîneur de quoi je peux être capable. J’ai toujours aimé ça la concurrence ».

Annoncé avec insistance à l’AC Milan, Memphis Depay (24 ans) avait séché la reprise de l’entrainement provoquant la colère de l’OL. Mais tout est rentré dans l’ordre puisque l’attaquant international néerlandais est enfin de retour à Lyon.

Le défenseur de Montpellier, Jérôme Roussillon (25 ans), semble convoité cet été. Alors que le RB Leipzig est intéressé par son recrutement, un autre club s’est aussi placé sur le dossier. Selon L’Équipe, les Girondins de Bordeaux pisteraient le joueur pour renforcer sa défense.

Selon O Jogo, le PSG serait intéressé par Alex Telles (25 ans), le latéral gauche du FC Porto. Mais d’autres cadors européens semblent également sur le coup, tel que Chelsea, Liverpool, le Bayern et la Juventus.

D’après les informations des médias français, l’absence de la reprise de l’entraînement de Mario Balotelli (27 ans) à Nice pourrait remettre en cause le gentleman’s agreement qu’il aurait avec les dirigeants niçois.

Selon les informations de Ouest France, Illan Meslier, le portier de 18 ans qui évolue à Lorient, devrait évoluer sous les couleurs de l’AS Monaco l’année prochaine. Le Telegramme évoque une comme comprise entre 5 millions et 10 millions d’euros.

C’est officiel en France !

Arrivé il y a deux ans, Stoppila Sunzu quitte le LOSC pour rejoindre Metz.

Pedro Rebocho prolonge pour deux saisons à Guingamp.

Pedro Rebocho prolonge jusqu'en 2022 Après Jérémy Sorbon et Jérémy Livolant, Pedro Rebocho a lui aussi prolongé de manière significative (2 ans supplémentaires) son contrat avec l'En Avant de Guingamp. pic.twitter.com/7gvGuDaivU — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 9 juillet 2018

Livio Nabab signe à Bourg en Bresse pour deux saisons, plus une troisième saison en option.

Livio Nabab, un attaquant en renfort

Le FBBP01 est heureux de vous annoncer l'arrivée de l'attaquant expérimenté @NababL , formé au @SMCaen , pour deux saisons plus une en option https://t.co/nPUSQquZqN pic.twitter.com/7hrhFNyDhk — FBBP 01 (@FBBP01) 9 juillet 2018

Les infos du jour à l’étranger

Le FC Barcelone en ébullition : dans le sens des arrivées à Barcelone, les dirigeants négocient toujours pour acheter Clément Lenglet au FC Séville. Le Français, lui, est déjà d’accord avec le club barcelonais. En attendant tout ça, le Barça a déjà bougé ce weekend en recrutant le milieu de terrain Arthur Melo de Gremio Porto Alegre pour 30 millions d’euros plus 9 millions de bonus, et en prêtant Paulinho à son club d’origine, là où il a été acheté il y a 1 an, au Guangzhou Evergrande, en Chine. A noter que le club chinois est obligé de l’acheter à l’issue de la saison. Deux stars du Barça seraient visées par le Paris-Saint-Germain ! D’abord, Luis Suarez aurait été réclamé par Neymar pour remplacer Edinson Cavani. Ensuite, on a appris plus tard que Philippe Coutinho pourrait faire l’objet d’une belle offre du PSG. Pour le Brésilien, le club de la capitale française serait prêt à lâcher 270 M€ selon la presse espagnole.

Arsenal s’affole : Deux milieux de terrains devraient très prochainement débarquer au club. Matteo Guendouzi, jeune espoir de Lorient et Lucas Torreira de la Sampdoria sont attendus à Londres pour passer leur visite médicale et signer leur contrat.

En bref à l’étranger

Southampton a trouvé un accord à hauteur de 20 M€ avec le Borussia Monchengladbach pour le transfert du défenseur international danois Jannik Vestergaard (25 ans) rapporte SkySports.

Selon Bild, le Borussia Dortmund seraient intéressés par Wilfried Zaha (25 ans). Pour s’attacher les services de l’attaquant de Crystal Palace, le club allemand pourrait se séparer d’Andreiy Yarmolenko (28 ans) qui est en passe de rejoindre West Ham pour 22 millions d’euros.

Si la Juventus est confiante pour CR7, son dossier prend un peu plus de temps que prévu. Jorge Mendes, est lui attendu aujourd’hui à Madrid pour aller rencontrer Florentino Pérez et sceller définitivement l’avenir de son poulain. Si une indemnité de 100 M€ était évoquée, la Gazzetta Dello Sport indique plutôt une somme de 120 M€, là où le président du Real Madrid en espère au moins 150.

Selon les informations de Skysports, Besiktas est très intéressé à l’idée de récupérer André Ayew (28 ans), l’ancien Marseillais, sous contrat avec Swansea jusqu’en 2021.

C’est officiel à l’étranger !

Jack Wilshere, libre de tout contrat, signe à West Ham et s’engage pour trois saisons avec sa nouvelle équipe.

Our new midfielder has arrived... #WelcomeJack pic.twitter.com/kPd7hm4YxZ — West Ham United (@WestHamUtd) 9 juillet 2018

Le club promu en Liga, Huesca, s’offre Jonathan Toro qui arrive en provenance de Gil Vicente, au Portugal, pour 3 ans.

FICHAJE | El mediapunta hondureño Jonathan Toro, azulgrana las 3 próximas temporadas https://t.co/FXSTXFhp9H #ToroNoRebla pic.twitter.com/JVdZ1S0Fmx — SD Huesca (@SDHuesca) 9 juillet 2018

L’Espagne change de sélectionneur. Après l’interim de Fernando Hierro, c’est Luis Enrique qui va prendre en main la Roja pour deux saisons.

Le Colombien Luis Sinisterra (19 ans) débarque à Feyenoord et signe un contrat de 3 ans, il quitte le club de Once Caldas pour environ 2M€.

Luis Sinisterra Bienvenido a Feyenoord Rotterdam !#BienvenidoLuis pic.twitter.com/T95vU50Vn0 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 9 juillet 2018

L’ailier serbe David Milinkovic, âgé de 24 ans, rejoint Hull City.

#WelcomeMilinkovic Hull City are delighted to confirm the signing of @GenoaCFC winger David Milinković for an undisclosed fee, subject to international clearance#hcafc #TheTigers pic.twitter.com/bd18EgKEDf — Hull City (@HullCity) 9 juillet 2018

Getafe vient d’annoncer l’arrivée de Robert Ibañez (25 ans). L’attaquant, prêté la saison passée à Osasuna par le FC Valence, s’est engagé pour 4 ans.

OFICIAL | Robert Ibáñez nuevo futbolista azulón. ¡Bienvenido a la familia azulona ! #RobertAzulonhttps://t.co/HmsJwhHZYg pic.twitter.com/V2QuNIjTP4 — Getafe C.F. (@GetafeCF) 9 juillet 2018

Borja Iglesias (25 ans), l’attaquant du Celta Vigo, vient de s’engager en faveur de l’Espanyol.

OFICIAL | @BorjaIglesias9 jugará en el @RCDEspanyol. ¡Gracias por tu entrega y compromiso con el #Celta ! ¡Te deseamos el mayor de los éxitos ! — RC Celta (@RCCelta) 9 juillet 2018

Le capitaine de l’équipe de Suisse U17, Julian von Moos, qui a été formé aux Grasshopper Zürich, a signé un contrat de trois ans avec le FC Bâle.

Transfer News | We’re delighted to announce the signing of Julian von Moos from @1886_gc_zuerich on a three year deal. The 17-year-old forward currently captains the U17 national team of Switzerland. Welcome to Basel, Julian ! #FCBasel1893 #zämmestark pic.twitter.com/UzSYXS2rlT — FC Basel 1893 EN (@FC_Basel_en) 9 juillet 2018

Le directeur sportif du RB Leipzig Ralf Rangnick sera également l’entraîneur de la formation allemande lors de la saison 2018-2019.

Trainerfrage offiziell geklärt ! Sportdirektor Ralf #Rangnick übernimmt für die Saison 2018/19 auch den Cheftrainer-Posten bei #RBLeipzig. pic.twitter.com/bugCGzJXig — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 9 juillet 2018

L’ancienne star de Besiktas Bobô (33 ans), annoncé avec insistance à l’OM en 2009, quitte le Sydney FC pour signer à Alanyaspor.