À Marseille, Luiz Gustavo laissait planer le doute sur son avenir au sein de la cité phocéenne. Courtisé notamment en Turquie, le milieu brésilien devrait finalement rester. En effet, selon L’Équipe l’OM est déterminé à le conserver, les dirigeants aimeraient le voir terminer sa carrière au Vélodrome, afin de lui proposer par la suite une place dans l’organigramme du club. De son côté Dario Benedetto (29 ans) arrive sur la Canebière ce samedi, et sera présenté le lendemain pour le match amical face à Naples, d’après RMC Sport. Boca Juniors a accepté l’offre de 16 M€ de l’Olympique de Marseille. Il paraphera un bail de 5 ans (4+1) après avoir satisfait sa visite médicale.

Un autre joueur argentin de Boca Juniors va également rejoindre la Ligue 1, mais cette fois du côté de Bordeaux. Cristian Pavón serait sur le point de débarquer en Gironde. Si on en croit les informations du journal L’Équipe, les Marine-et-Blanc seraient en négociations avancées avec les Xeneizes pour l’obtention du prêt de deux ans (avec option d’achat). Mais Bordeaux n’oublie pas pour autant Laurent Koscielny. C’est Eduardo Macia, le directeur sportif du club au scapulaire, qui l’affirmé : « bien sûr que si l’occasion était là, on serait ravis de le faire venir. C’est un leader, un défenseur intelligent et l’un des meilleurs défenseurs que j’ai pu voir dans ma carrière. Ce serait incroyable d’avoir un joueur de sa qualité à Bordeaux, a poursuivi le dirigeant. Mais il est sous contrat avec Arsenal. Pour l’instant, on ne peut pas en dire plus, cela reste un joueur sous contrat avec Arsenal. »

Le FC Barcelone est sur tous les fronts en ce moment. Le dossier Neymar occupe forcément beaucoup de place en Catalogne, surtout que ces derniers jours la tendance semble contraire pour le Barça. On parle d’un rapprochement entre le Brésilien et son club du Paris Saint-Germain. Même si le numéro 10 du PSG espère toujours revenir au Camp Nou cet été. Cependant, l’ancien joueur de Santos n’est pas le seul à occuper l’esprit des dirigeants barcelonais. Le latéral gauche du Betis Junior Firpo est aussi un dossier compliqué. Les Blaugranas auraient proposé 18 M€ + 5 M€ de bonus aux Andalous pour leur joueur. Mais ces derniers en voudraient 20 M€ + 7 M€ de bonus. En revanche, Daniel Alves, ne reviendra pas au Barça. Le latéral brésilien n’intéresse pas son ancien club, qui considère avoir assez de choix à ce poste.

Dans le sens des départs, Malcom est sur le point de rejoindre le Zenit Saint-Pétersbourg. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour un transfert de 40 M€ + 5 M€ de bonus. Le Brésilien ne s’est pas entraîné aujourd’hui. Le jeune joueur de la Masia, Juan Miranda, 19 ans, aurait lui reçu des offres de la Juventus et de l’OM. Barcelone voudrait le prêter et privilégierait Marseille pour son joueur. Arturo Vidal, lui, intéresse toujours l’Inter Milan mais les Lombards ne semblent pas avoir les fonds nécessaires pour le recruter. Il pourrait rester au club, tout comme Nelson Semedo. Le Barça ne veut en effet pas négocier à moins de 100 M€, soit le montant de la clause libératoire pour son joueur. Le champion du Monde Samuel Umtiti, lui aussi, devrait rester. Aucune offre n’aurait été formulée pour le défenseur central français.

Propriété du Borussia Dortmund, André Schürrle a été prêté pour la saison - avec option d’achat - au Spartak Moscou. Kasey Palmer, milieu de terrain de 22 ans, quitte Chelsea pour Bristol City. Il y retrouvera ses anciens coéquipiers, Jay Dasilva et Tomas Kalas, également transférés définitivement à Bristol City. Dans le même temps, un autre joueur des Blues fait ses valises. Dujon Sterling est prêté à Wigan, pensionnaire de Championship. Il portera le numéro 15 chez les Latics. Nicolas Pépé est enfin un joueur d’Arsenal ! L’international ivoirien de Lille file à Arsenal pour environ 80 M€, soit le transfert le plus cher de l’histoire des Gunners. Le départ de Rafael Leão est lui aussi officiel. C’est l’AC Milan qui réussit à le faire signer, son transfert est estimé à 35 M€. Dans le but de le remplacer notamment, le LOSC a signé l’attaquant nigérian Victor Osimhen en provenance du Sporting Charleroi, contre 12 M€.

