L’AS Saint-Étienne est sur le point d’effectuer deux belles ventes. Dans un premier temps, c’est William Saliba (18 ans) qui va être vendu à Arsenal. Le défenseur central va rapporter 29 M€ aux Verts et sera prêté dans le Forez cette saison par les Gunners. Puis c’est Rémy Cabella qui va quitter les Stéphanois. Le milieu offensif devrait faire l’objet d’une offre de 12 M€ de la part du club russe de Krasnodar. Son successeur aurait déjà été trouvé, et il s’agit de Ryad Boudebouz (29 ans) venant du Bétis. Les Verts se seraient mis d’accord avec le club andalou sur un transfert de 4 M€. Pour autant, Saint-Étienne ne veut pas s’arrêter là et multiplie les pistes au milieu de terrain, avec le Sévillan Ibrahim Amadou et le Monégasque Jean-Eudes Aholou. En défense, le club du Forez est toujours sur Stanley Nsoki, actuellement au PSG, mais tente aussi de transférer définitivement Timothée Kolodziejczak qui appartient toujours aux Tigres.

Le FC Barcelone semble avoir du mal à dégraisser en ce mois de juillet. Alors qu’Ivan Rakitic était annoncé sur le départ, le milieu de terrain croate a affirmé vouloir rester au Barça cette saison. Même chose pour le champion du monde Ousmane Dembélé, qui aurait pu être inclus dans un possible deal avec le PSG pour Neymar. Cependant, le Français ne voudrait pas rejoindre Paris. La situation est également floue concernant Jean-Clair Todibo (19 ans). Le défenseur central aurait plusieurs choix dont un transfert en Premier League. Seul départ à noter, celui de Xavi Simons, la pépite de 16 ans, qui s’est officiellement engagée avec le Paris Saint-Germain. Dans le même temps, les Blaugranas sont à fond sur un autre dossier pour suppléer Jordi Alba au poste de latéral gauche. Les pistes sont nombreuses notamment avec Junior Firpo du Betis, Philipp Max d’Augsbourg, Jérôme Roussillon de Wolfsburg ou encore David Alaba du Bayern Munich. Le Borussia Dortmund s’apprête à recruter le milieu de terrain de Salzbourg, Diadié Sammassékou (23 ans). Pisté par de nombreux clubs européens, le Malien aurait finalement choisi le BVB qui devrait débourser 20 M€ environ pour l’acquérir.

En Italie, Bologne annonce l’arrivée de l’attaquant danois du FC Nordsjaelland Andreas Skov Olsen (19 ans) contre 6 M€. De même en Angleterre, où Aston Villa fait signer l’Égyptien Mahmoud Trezeguet. L’attaquant de 24 ans venant du club turc de Kasimpasa, s’engage dans le club anglais tout juste promu en Premier League. Reading annonce également que le défenseur américain, Matt Miazga (24 ans), reste en prêt cette saison en provenance de Chelsea.

