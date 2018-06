Les infos du jour en France

L’effectif du PSG va faire peau neuve. Pour rentrer dans les clous du fair play financier, le club parisien a besoin de vendre certains de ses éléments, à commencer par Gonçalo Guedes, prêté cette saison à Valence, qui pourrait être acheté définitivement par le club espagnol. Le jeune Yacine Adli, serait lui tout proche d’Arsenal et de son ancien entraîneur Unai Emery. Les dirigeants du club de la capitale envisageraient même le départ de plusieurs de ses stars, d’après Le Parisien. C’est notamment le cas d’Adrien Rabiot, qui ne se montre pas pressé pour prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2019. Marco Verratti, serait également sur la sellette, mais il faudrait un montant dépassant les 100 M€ pour que Nasser Al Khelafi accepte de lâcher son milieu de terrain italien. Manchester United aurait manifesté son intérêt auprès du PSG. Angel Di Maria aurait lui été proposé à l’Atlético de Madrid, qui pourrait être intéressé en cas de départ d’Antoine Griezmann. Javier Pastore intéresserait lui le club de West Ham, mais l’argentin devrait faire un gros effort au niveau de son salaire pour qu’un accord soit trouvé. Enfin, Yuri Berchiche serait dans le viseur de plusieurs clubs allemands et espagnols, dont l’Atlético de Madrid. L’arrivée de Gianluigi Buffon serait de plus en plus proche, d’après la Gazzetta Dello Sport. L’ailier de Boca Juniors Cristian Pavon serait très proche lui aussi du PSG. La clause libératoire de l’Argentin de 22 ans s’élève à 37 M€.

Milan d’accord avec Depay ? Memphis Depay aurait trouvé un accord avec l’AC Milan pour un contrat de cinq ans et un salaire annuel de 4,5 M€, selon la Rai Sports. Le club lombard doit désormais trouver un accord avec l’OL qui réclame 40 M€. Javier Pastore

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, Yves Bissouma (LOSC) est toujours suivi par le FC Porto, qui l’avait déjà approché l’hiver dernier. L’AS Monaco a aussi un oeil sur lui.

L’Olympique de Marseille souhaiterait céder Rémy Cabella, prêté cette année à l’AS Saint-Etienne, contre une somme comprise entre 10 et 12 millions d’euros, d’après RMC Sport.

Selon les informations de l’Evening Standard, Hiroki Sakai (28 ans) se trouverait dans le viseur de Crystal Palace. Le profil de l’international japonais plairait énormément à Roy Hodgson à la recherche d’un latéral droit. Sakai qui a prolongé jusqu’en 2021 avec l’OM serait également pisté par l’AC Milan, l’Inter, le Napoli et le Séville FC.

La Gazzetta dello Sport avance Monaco s’est positionné sur le dossier Ricardo Rodriguez (25 ans). L’international suisse (52 sélections, 4 buts) plairait au staff de Leonardo Jardim et, au regard des difficultés milanaises liées au fair-play financier, une offre pourrait être lancée. La Gazzetta précise que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont également aux aguets.

Karl Toko Ekambi devrait bientôt quitter Angers. L’avant-centre camerounais est actuellement en Espagne, pour passer sa visite médicale avec Villarreal. Le SCO devrait empocher 20 millions d’euros dans cette affaire.

L’attaquant de l’ESTAC Hyunjun Suk (26 ans) devrait évoluer à Angers la saison prochaine. Selon les informations de RMC, le SCO va débourser trois millions d’euros pour enrôler le buteur sud-coréen.

En fin de contrat avec Newcastle, Massadio Haïdara pourrait revenir en France cinq ans après son départ de Nancy pour l’Angleterre. Le latéral gauche pourrait s’engager avec le RC Lens. Le club artésien a proposé un contrat de deux ans au joueur.

À la recherche d’un attaquant d’envergure, Jean-Louis Gasset, entraîneur de l’AS Saint-Étienne, a appelé Kevin Gameiro, en difficulté à Madrid rapporte l’Equipe. L’international tricolore de l’Atletico l’aurait écouté. Néanmoins ce dernier souhaiterait rester en Espagne dans une équipe qui vise le haut de tableau.

C’est officiel !

Le RC Lens annonce 4 joueurs !

Douchez quitte Lens

Nicolas Douchez va partir du RC Lens. « Il ne sera pas dans l’effectif l’an prochain », a ainsi confié Eric Roy, le manager sportif du club. Sous contrat avec Lens jusqu’en 2019, Douchez devra donc quitter les Sang et Or.

Guingamp prolonge Caillard !

C’est officiel, Marc-Aurèle Caillard a paraphé une prolongation de contrat de deux saisons supplémentaires avec l’En Avant de Guingamp. Le gardien de 24 ans est désormais lié au Club jusqu’en juin 2020. pic.twitter.com/QLgk0PDNhQ — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) 6 juin 2018

Clermont recrute Josué Albert

Bienvenue à Josué Albert, première recrue de l'intersaison ! https://t.co/sY6bvO23lx pic.twitter.com/hFUaKw8mLj — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) 6 juin 2018

Les infos du jour à l’étranger

Laurent Blanc se rapproche de Chelsea. Alors que l’avenir d’Antonio Conte s’inscrit en pointillés du côté de Chelsea, les Blues lui cherchent un successeur. Et le club londonien l’aurait trouvé en la personne de Laurent Blanc. Selon Le Daily Express, les discussions se sont intensifiées ces deux derniers jours et « Chelsea se rapproche de la nomination de Laurent Blanc », titre le tabloïd anglais.

Tottenham s’attaque à Martial. En manque de régularité à Manchester United, Anthony Martial souhaite changer d’air cet été. Selon les informations du Daily Mail, Tottenham serait très intéressé par le profil de l’attaquant français, qui pourrait combler les carences des Spurs, en manque de véritables ailliers.

En bref à l’étranger

L’Atlético Madrid veut garder Antoine Griezmann et il le prouve en préparant un nouveau contrat assorti d’un salaire mirobolant. Selon la Cadena Cope, c’est un salaire de 23 M€ net qui lui sera offert en cas de prolongation chez les Colchoneros.

Selon les informations de AS, l’attaquant égyptien de Liverpool Mohamed Salah (25 ans) aurait été proposé au FC Barcelone. Le meilleur joueur de Premier League constituerait une alternative crédible aux yeux des dirigeants du Barça en cas d’échec des négociations avec Antoine Griezmann

D’après les informations du Daily Mirror, Salomon Rondon (WBA) intéresse Chelsea, Tottenham et West Ham.

Selon FotoMaç, Mathieu Valbuena (Fenerbahçe) serait sur le départ. Il devrait rejoindre l’ASSE. De son côté, Voetbal International a indiqué que le PSV Eindhoven serait aussi sur le coup.

La Gazzetta dello Sport avance que Manchester City pourrait inclure Oleksandr Zinchenko (21 ans) dans le deal Jorginho (26 ans) pour convaincre définitivement Naples et baisser le coût de l’opération.

C’est officiel !

Diogo Dalot à Manchester United pour 22M€.

Le Sporting confirme le départ de Jorge Jesus

Jorge Jesus rejoint Al Hilal !

Felix Götze à Augsbourg !