Focus sur les joueurs libres

À la moitié du mercato, certaines stars du ballon rond n’ont pas encore trouvé chaussure à leur pied et sont pour l’instant sans contrat. C’est le cas notamment d’Hatem Ben Arfa. Libre depuis la fin de son bail à Rennes, le Français intéresse plusieurs formations de Liga, comme le Bétis, Leganes ou l’Espanyol, mais aussi de Bundesliga comme Mönchengladbach ou Francfort. Les courtisans se bousculent aussi pour Yacine Brahimi, qui est vu comme une bonne affaire. L’OM et Arsenal étaient un temps intéressés par l’Algérien. Idem pour Dani Alves, qui intéresse plusieurs cadors de la Premier League, l’Inter Milan ou encore le FC Barcelone. La situation semble en revanche un peu plus compliquée pour Franck Ribéry qui, à part quelques propositions exotiques, n’a pas vu venir grand chose depuis l’Europe. Situation en stand-by également pour Mario Balotelli. L’Italien aimerait revenir en Serie A mais pour le moment, seuls Brescia et Parme seraient venus aux nouvelles. Un temps annoncé du côté de l’OL, le latéral gauche Filipe Luis pourrait finalement prolonger l’aventure à l’Atlético de Madrid ou retourner au Brésil. Daniele De Rossi pourrait aussi franchir l’Atlantique puisqu’on parle d’un intérêt de Boca Juniors pour l’Italien. Reste que d’autres joueurs sont aussi dans le flou. On peut citer en vrac Daniel Sturridge, Danny Welbeck, Gary Cahilll, Fernando Llorente, Claudio Marchisio, Juanfran, Thomas Vermaelen, Yohan Cabaye, Stefan Lichtsteiner, Rolando ou encore Vincent Enyeama.

Les infos du jour en France

Selon nos informations, l’Eintracht Francfort, à la recherche d’un buteur, se renseigne pour Gaëtan Laborde, auteur de 11 buts l’an passé en Ligue 1 avec Montpellier. Le club allemand a noué les premiers contacts au mois de juin et est récemment revenu à la charge. Mais ce n’est pas la seule piste des Allemands en Ligue 1, il y a également Ludovic Ajorque (25 ans) de Strasbourg. Autre connexion France-Allemagne maintenant. Le Guingampais Marcus Thuram (21 ans) sera officiellement un nouveau joueur du Borussia Mönchengladbach ce lundi. Montant de l’opération : 13 M€ pour l’EAG. De son côté, Arsenal a bien trouvé un accord avec Saint-Étienne pour le transfert de William Saliba, le défenseur central français âgé de 18 ans. Il sera prêté dans la foulée aux Verts.

Les infos du jour à l’étranger

Le jeune attaquant français Lys Mousset (Bournemouth) a passé sa visite médicale à Sheffield United, en Championship. Le montant du transfert est de 10 millions d’euros. Carlos Vinicius (24 ans), qui évoluait en prêt à l’AS Monaco en fin de saison passée, devrait débarquer à Benfica sous la forme d’un transfert sec en provenance de Naples. Le FC Barcelone est prêt à se débarrasser de deux de ses éléments, soit pour récupérer des liquidités, soit en les incluant dans le deal pour Neymar. Les deux joueurs poussés vers la sortie sont Ivan Rakitic et Philippe Coutinho.

Les officiels du jour

L’OM tient enfin sa première recrue. C’est officiel, le défenseur central Álvaro González débarque sur la Canebière sous forme de prêt avec option d’achat. Le nouveau numéro 3 de Marseille évoluait à Villarreal depuis 2016. Angers prête son gardien de but Alexandre Letellier à Sarpsborg 08, en première division norvégienne. Dijon mise sur Bruno Ecuélé-Manga, qui a signé pour trois ans en provenance de Cardiff City. Strahinja Tanasijevic file au Paris FC. Le défenseur serbe de 22 ans débarque en provenance du Chievo Vérone. En Angleterre, West Bromwich Albion accueille Kenneth Zohore (25 ans). L’attaquant danois, qui s’est engagé pour 4 ans, débarque en provenance (lui aussi) de Cardiff City. Une arrivée qui vient compenser le départ de l’attaquant international vénézuelien Salomon Rondon en Chine, au Dalian Yifang. Prêté à Toulouse la saison passée, Manu Garcia ne reportera pas le maillot de Manchester City. Le joueur de 21 ans vient en effet d’être transféré au Sporting Gijon où il a signé un contrat de cinq ans. Et enfin, le RB Salzbourg (Autriche) a annoncé l’arrivée de Rasmus Kristensen. Le Danois de l’Ajax Amsterdam s’est engagé jusqu’en 2024. En Espagne, Marc Cucurella quitte le Barça pour Getafe, en prêt avec une option d’achat de 6 millions d’euros. Au Portugal, Iuri Medeiros quitte le Sporting CP pour s’engager avec Nuremberg jusqu’en juin 2022. Montant de l’opération : 3 M€.

