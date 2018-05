Les infos du jour en France

Marseille veut rêver. En défense, le nom de Konstantinos Manolas de l’AS Roma revient avec insistance. Au même poste, les dirigeants marseillais pourraient également miser sur un jeune du centre de formation du PSG, Moussa Sissako. Néanmoins, les dernières rumeurs l’envoient plutôt en Angleterre, à Brighton.

Et comme lors du dernier mercato, l’OM chercherait à faire venir le latéral gauche Dalbert Henrique. En manque de temps jeu du côté de l’Inter, le Brésilien pourrait donc revenir en France après son passage à Nice.

Au milieu de terrain, la piste chaude pour l’instant se nomme Yohan Cabaye, en fin de contrat à Crystal Palace. Mais du côté des dirigeants de l’OM, on veut rêver. Le club se serait renseigné sur Marouane Fellaini, libre également le 30 juin prochain mais son salaire serait trop élevé. Enfin, l’autre choix serait Yaya Touré, libre prochainement aussi. Âgé de 35 ans, le milieu de Manchester City pourrait tenter une dernière aventure à Marseille.

Mais le chantier le plus attendu du côté des supporters marseillais, c’est en attaque. Le buteur du SCO d’Angers Karl Toko-Ekambi était un temps espéré à Marseille, mais finalement c’est plutôt du côté de l’Espagne qu’il devrait signer, à Villarreal. Dans ce cas, les plans B se trouveraient en Suisse. On parle de l’Ivoirien Roger Assalé du Young Boys de Berne et de Dimitri Oberlin du FC Bale. Mais les fans attendent surtout une star. Quelques rumeurs commencent à faire parler, dont celle menant à Mario Balotelli, qui a déjà plus ou moins annoncé son départ de Nice. Enfin, également aux postes offensifs, les Marseillais penseraient au Rennais Wahbi Khazri et au Portugais de Braga Ricardo Horta.

Jean-Michel Aulas confirme Bruno Genesio. En marge de la finale de Ligue des Champions féminine remportée par l’Olympique Lyonnais face à Wolfsbourg (4-1), le président des Gones a confirmé Bruno Genesio dans ses fonctions pour la saison prochaine.

En bref en France

Info FM : Paul Nardi retourne au Cercle Bruges ! Courtisé par de nombreux clubs dont Nîmes, le gardien de but monégasque va être prêté une saison de plus au Cercle Bruges, club satellite de l’AS Monaco, selon nos informations.

Info FM : le SCO veut Opa Nguette ! Selon nos informations, les Angevins auraient jeté leur dévolu sur l’attaquant international sénégalais du FC Metz, sous contrat jusqu’en juin 2019. Le SCO serait très sérieusement intéressé par le joueur de 23 ans et des discussions auraient été entamées. Un contrat de trois ans aurait été mis sur la table.

Invité dans l’émission Breaking Foot sur SFR Sport, le vice-président de l’AS Monaco Vadim Vasilyev a affirmé que Fabinho avait un bon de sortie pour cet été. « On le doit à ce gamin. Il a fait quatre ans chez nous. Cela lui a été promis, » a ainsi indiqué Vadim Vasilyev.

Tout proche d’arriver à Nice, Patrick Vieira (41 ans) pourrait débarquer chez les Aiglons la semaine prochaine. Interrogé par Nice Matin, un proche de l’ancien Milanais a confirmé l’avancée du dossier : « Ça sent bon, mais parfois dans le foot, ça peut aller vite. En tout cas, si ça se fait, Nice a vraiment encore eu une excellente idée. »

Reims s’intéresserait au milieu récupérateur Gelson Fernandes. Arrivé à l’Eintracht Francfort l’été dernier, le Suisse a vécu un exercice mitigé sur le plan personnel. Promu en Ligue 1, le club champenois verrait lui d’un bon œil l’arrivée de cet élément expérimenté.

Adrien Tameze, auteur d’une saison intéressante avec l’OGC Nice serait sur les tablettes du FC Porto. Selon le journal A.Bola, le champion du Portugal 2018 voudrait s’attacher les services du jeune milieu de terrain.

C’est officiel !

Jamal Thiaré débarque au Havre !

Jamal Thiaré, meilleur buteur de National 1 cette saison, intègre l'effectif Ciel&Marine dès la rentrée : Bienvenue à notre nouveau Hacman !#TeamHAC pic.twitter.com/CSA0WLShCQ — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) 25 mai 2018

Frédéric Antonetti prend les rênes du FC Metz

Le #FCMetz tient son nouvel entraîneur : Frédéric #Antonetti rejoint la Lorraine pour trois saisons ! Plus d'infos https://t.co/U5G2czBb6D pic.twitter.com/c5l0qV15n6 — FC Metz ☨ (@FCMetz) 24 mai 2018

En bref à l’étranger

Le défenseur central colombien, Yerry Mina, a très peu joué avec le FC Barcelone cette saison. Annoncé sur le départ pour un prêt, il a été annoncé à Gérone, Séville, Valence, Villarreal mais aussi à Liverpool. Toutefois le principal intéressé n’envisage pas de quitter son club comme il l’a confirmé à Mundo Deportivo.

Officiellement arrivé hier à l’Atlético de Madrid, le jeune milieu de terrain Rodri aurait déjà une clause libératoire dans son contrat de cinq ans. Dans son édition du jour Marca dévoile qu’elle serait fixée à 70 M€.

C’est officiel !

Asier Garitano est nommé entraîneur de la Real Sociedad