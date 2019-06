À Lyon, le mercato bat son plein. Après celle de Ciprian Tătărușanu, une autre arrivée devrait être très rapidement officialisée du côté de l’OL : celle de Jean Lucas, milieu de terrain brésilien qui débarque en provenance de Flamengo. Il est arrivé à Lyon ce dimanche, et passerait sa visite médicale aujourd’hui. Son transfert avoisinerait les 8 M€.

Au milieu de terrain, d’autres joueurs sont également pistés. C’est notamment le cas de Thiago Mendes du LOSC. Mais aussi de Dani Ceballos, en manque de temps de jeu au Real Madrid. Un prêt intéresserait le club rhodanien. Lyon serait également venu se renseigner sur le cas Steven Nzonzi (AS Roma). Et puis, selon nos informations, l’OL ferait partie des nombreux clubs qui suivent Jean-Michaël Seri. En Ligue 1, Monaco serait aussi dans ce cas. Naples, l’Inter, l’AS Roma et même Galatasaray sont dans cette liste des courtisans.

Koscielny et Andersen dans le viseur. En défense, d’après nos informations, des discussions ont été entamées avec Laurent Koscielny. Le joueur serait emballé pour rejoindre l’OL. Les dirigeants lyonnais aimeraient également beaucoup le profil de Joachim Andersen. Ils auraient même transmis une offre de 18 M€ à la Sampdoria.

Côté gauche de la défense, Filipe Luis, libre de tout contrat, fait partie des joueurs suivis par l’OL comme l’a lui-même affirmé Jean-Michel Aulas. D’autres noms sont évoqués pour le poste de latéral gauche, notamment ceux de Renan Lodi de l’Atlético Paranaense et Ruben Vinagre qui évolue à Wolverhampton.

Info FM : En fin de contrat, Pablo Martinez n’a étonnamment pas prolongé à Strasbourg alors qu’il sortait d’une bonne saison. Selon nos informations, il se rapproche de Nîmes. L’opération pourrait être finalisé demain. Un contrat de trois ans a été proposé à l’ancien joueur du Gazélec Ajaccio.

Selon Nice-Matin, Allan Saint-Maximin (OGCN) serait proche d’un accord avec Newcastle. On parle même d’un montant de 25 millions d’euros pour l’ailier.

Grand espoir du football européen, Emre Mor s’est perdu à Dortmund et aussi au Celta Vigo. Le club espagnol cherche d’ailleurs à s’en débarrasser. France Football indique que le Stade Rennais s’intéresserait à son profil.

L’Olympique de Marseille cherche un attaquant et viserait Dario Benedetto (Boca Juniors) selon le média argentin Tyc Sports. Sa clause libératoire s’élève à 21 millions d’euros.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, Pablo Sarabia serait bien décidé à rejoindre le club de la capitale. Mundo Deportivo indique que Séville s’est en tout cas résigné à perdre son talentueux milieu de terrain de 27 ans qui dispose d’une clause libératoire de 18 M€.

Christopher Nkunku est proche du RB Leipzig ? Le PSG et le club allemand négocient actuellement pour le transfert du jeune milieu de terrain, qui serait en très bonne voie d’après la presse allemande.

Jonathan Tinhan quitte Troyes. L’ESTAC et Jonathan Tinhan ont décidé d’un commun accord de mettre un terme au contrat qui les liait. Il devrait rebondir à Grenoble.

Ndilu arrive à Nantes. En provenance de Laval, l’international français U19 Bridge Ndilu débarque chez les Canaris.

Marvin Martin annonce son départ de Reims. Après deux saisons passées en Champagne, l’ancien international tricolore a décidé de relever un nouveau challenge, qui reste secret pour l’instant.

La Juventus s’active. D’abord pour convaincre la Fiorentina de lâcher Federico Chiesa, d’après les informations de Tuttosport. Et puis, le club de la Vieille Dame avance sur de Ligt. La Gazzetta dello Sport affirme que la Juve aurait offert un salaire de 12 millions d’euros par an au prodige néerlandais.

Au Barça, Arturo Vidal ne veut pas entendre parler d’un départ cet été. Selon Sport, des formations chinoises ont tenté de le recruter mais le Chilien souhaite rester en Catalogne.

Après 5 ans au Spartak Moscou et un prêt d’un an au FC Séville, Quincy Promes va revenir aux Pays-Bas. Le milieu offensif néernandais de 27 ans devrait signer aujourd’hui un contrat de 5 ans avec l’Ajax Amsterdam rapporte De Telegraaf.

Parti tenter sa chance à Arsenal la saison passée, l’Uruguayen Lucas Torreira pourrait revenir en Italie plus rapidement que prévu. L’ancien milieu de terrain de la Sampdoria est pisté par l’AC Milan selon SportMediaset.

Joueur du Borussia Dortmund depuis 2017, Dan-Axel Zagadou (20 ans) serait dans le viseur d’Arsenal selon France Football.

Selon le Mirror, Harry Maguire, défenseur central de Leicester City, va s’engager cette semaine avec Manchester City. Les champions d’Angleterre vont dépenser pas moins de 90 millions d’euros pour l’international anglais.

Joris Delle aux Orlando Pirates. L’ancien gardien du RC Lens qui évoluait cette saison à Feyenoord, s’engage avec les Sud-Africains d’Orlando Pirates.

Rafael Benitez quitte Newcastle. En fin de contrat, l’entraîneur espagnol va quitter le club anglais le 30 juin prochain.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.

Full club statement : https://t.co/IscVOvLxGD #NUFC pic.twitter.com/DWeBkpRubP

— Newcastle United FC (@NUFC) 24 juin 2019