Les infos du jour en France

Neymar force son départ du PSG ? ESPN cite des sources proches du PSG, selon lesquelles le club de la capitale est bien disposé à écouter les offres pour son numéro 10 âgé de 27 ans. En cas de proposition intéressante, le PSG pourrait le lâcher, deux ans après avoir dépensé 222 M€ pour le recruter. Le FC Barcelone, principal courtisan, sait donc ce qui lui reste à faire même si pour le moment les Blaugranas n’ont pas fait d’offre. Le souhait de Neymar de vouloir plier bagage semble, quant à lui, bien tenace comme l’indique notamment Mundo Deportivo qui publie des propos qu’aurait tenus le Brésilien à Nasser Al-Khelaïfi. « Je ne veux plus jouer au PSG. Je veux rentrer chez moi, là d’où je n’aurais jamais dû partir. » Des dires bien évidemment impossibles à vérifier mais qui font l’effet d’une bombe de l’autre côté des Pyrénées et en France.

Le PSG fonce toujours sur Allan. Comme l’explique Il Mattino, le Paris Saint-Germain est revenu à la charge avec une nouvelle offre de 60 M€ (la Gazzetta dello Sport parle de son côté de 55 M€ + 5M€ de bonus) pour le milieu de terrain du Napoli, Allan. Cependant le président De Laurentiis réclame plus pour le lâcher. Soixante-quinze millions d’euros selon Il Mattino, un peu moins selon la Gazzetta dello Sport, qui explique que le président napolitain pourrait céder à 70 M€. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui s’est, en parallèle, déjà mis d’accord avec l’entourage d’Allan pour un contrat de 5 ans, avec un salait de 6 M€ net par saison.

En bref en France

Info FM : le latéral de Dijon, Valentin Rosier (22 ans), est sur le point de boucler son arrivée au Sporting Portugal. Selon nos informations, le joueur a passé sa visite médicale aujourd’hui et signera ensuite un contrat longue durée (4 ans a priori). Dijon devrait récupérer 8 M€, bonus compris.

Mundo Deportivo annonce que l’Atlético de Madrid souhaite s’offrir le latéral de l’Atlético Paranaense Renan Lodi, âgé de 21 ans. Seulement, l’opération s’est compliquée pour les Espagnols. Dans un premier temps, le club brésilien aurait refusé une offre de 24 millions d’euros de la part des Madrilènes. Dans un second temps parce que les Colchoneros ont vu arriver sur le dossier l’Olympique Lyonnais. AS confirme l’intérêt de l’OL pour le joueur - et cite aussi l’AS Monaco.

Ouvert à un départ cet été, le milieu de terrain et capitaine du FC Nantes, Valentin Rongier, serait encore dans le viseur de l’OM rapporte La Provence. Seul problème : le club phocéen reste bloqué par des finances plus que limitées. Surtout que les Canaris réclameraient 15 millions d’euros pour lâcher leur joueur.

Selon les informations de RMC Sport, le FC Porto aurait formulé une offre au Stade Rennais pour son gardien, Tomas Koubek. Ainsi, le club portugais proposerait entre 4 et 5 millions d’euros pour enrôler le portier international tchèque. Un montant qui resterait éloigné cependant des exigences du président Olivier Létang.

C’est officiel en France

Gaëtan Robail file au RC Lens. Le RC Lens annonce l’arrivée de l’attaquant parisien Gaëtan Robail, prêté à Valenciennes la saison dernière. Le PSG devrait toucher 1 M€ dans l’opération et aurait droit à 50% sur une éventuelle revente.

Guevin Tormin à Châteauroux. Prêté la saison passée au Cercle Bruges, Guevin Tormin quitte définitivement l’AS Monaco pour s’engager avec La Berrichonne de Châteauroux.

La Berrichonne de Châteauroux et l'@AS_Monaco ont trouvé un accord pour la mutation définitive de l'attaquant Guevin #Tormin, au sein du Club Castelroussin. https://t.co/E3sgGoOuBT#TeamLBC #Mercato #Tormin2022 — Berrichonne de Chatx (@LaBerrichonne) 19 juin 2019

Les infos du jour à l’étranger

Manchester City va casser la tirelire. Les Skyblues devraient d’abord racheter Angeliño, latéral gauche espagnol auteur d’une belle saison avec le PSV Eindhoven. Le montant est estimé à 12 M€. Ça brûle aussi pour Rodri, le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid. Ce dernier aurait fait savoir à son club qu’il souhaitait partir. City serait prêt à payer la clause libératoire du jeune international espagnol qui s’élève à 70 M€. Autre nom qui revient avec insistance à Manchester : João Cancelo. Le Portugais serait dans les cartons des Citizens. Le latéral droit de la Juventus pourrait débarquer pour une somme comprise entre 50 et 60 M€ et venir remplacer numériquement Danilo, en instance de départ. En défense, avec le départ de Vincent Kompany pour Anderlecht, il y a un poste à pouvoir, et pour l’instant deux candidats semblent se dégager. D’abord Harry Maguire de Leicester. Et puis Kalidou Koulibaly du Napoli. Il fait l’objet d’une offre de 95 M€ de la part de City.

João Félix vers l’Atlético, c’est imminent. Manchester City s’intéressait également de près à Marcos Llorente et João Félix. Mais sur ces deux dossiers, c’est bien l’Atlético qui semble maintenant tenir la corde. Ce serait même fait pour la jeune pépite du Benfica. Les Colchoneros payeraient sa clause libératoire d’une valeur de 120 M€, ce qui ferait de Félix la recrue la plus chère de l’histoire du club espagnol.

En défense, l’Atlético de Madrid suivrait de très près Elseid Hysaj de Naples. Une offre de 15 M€ aurait même été faite, mais le Napoli demanderait un minimum de 20 M€ pour accepter de le laisser partir. En parallèle, l’Atléti avancerait aussi sur le dossier Nelson Semedo, les négociations avec le Barça seraient en bonne voie pour boucler l’arrivée du jeune latéral droit.

En bref à l’étranger

Selon les informations de Sky Sports, un accord aurait été trouvé entre le Barça et Everton pour un transfert définitif d’André Gomes (25 ans). Le club anglais débourserait 25 millions d’euros pour conserver définitivement le milieu de terrain. Gomes doit finaliser les derniers détails de l’opération ce jeudi.

Ousmane Dembélé a-t-il encore un futur au Barça ? La presse catalane annonce qu’une réunion entre les dirigeants du club blaugrana et l’agent du Français doit se tenir aujourd’hui au centre d’entraînement du FC Barcelone.

D’après Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait d’accord pour un échange avec le Valence CF entre son portier néerlandais, Jasper Cillessen, et celui du club ché, Neto. Les deux gardiens sont estimés à 30 M€ par leur club respectif.

Selon les informations de Sky Sports en Italie, le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba, préférerait retourner à la Juventus Turin plutôt que de rejoindre son compatriote Zinedine Zidane du côté du Real Madrid. Dès lors, on imagine que la formation du Piémont devrait rapidement engager des pourparlers avec les Red Devils.

Comme l’indique The Daily Mirror, Romelu Lukaku, qui est proche de rejoindre l’Inter Milan, ne précipitera pas son départ. L’agent de l’avant-centre belge, Federico Pastorelli, sait que l’Inter et son entraîneur, Antonio Conte, vont tout mettre en place pour attirer le Belge, et que les négociations sont déjà assez bien entamées pour ne pas avoir à forcer un départ auprès de la direction des Red Devils.

Si on se fie aux informations de Sky Italia, l’attaquant colombien Luis Muriel devrait signer avec le club de l’Atalanta Bergame dans les prochaines heures. Un accord aurait été trouvé avec le Séville FC pour un transfert dépassant les 15 millions d’euros avec bonus. Muriel était prêté à la Fiorentina en deuxième partie de saison dernière.

Le Correio da Manhã assure que Danilo (27 ans) espère rejoindre la Premier League cet été. Le milieu de terrain international portugais possède une clause libératoire fixée à 60 M€, mais le FC Porto serait ouvert à des offres supérieures à 30 M€.

C’est officiel à l’étranger

Mats Hummels revient à Dortmund. Après trois ans passé en Bavière au Bayern Munich, Mats Hummels revient au Borussia Dortmund. Le BVB a déboursé 38 millions d’euros pour rapatrier le défenseur âgé de 30 ans.

Einigung erzielt : Hummels vor Wechsel zu Borussia Dortmund.https://t.co/ImNUM0GN9J — FC Bayern München (@FCBayern) 19 juin 2019

Lainer file à Mönchengladbach. Le latéral autrichien du RedBull Salzbourg, Stefan Lainer (26 ans), s’est engagé avec le Borussia Mönchengladbach, a annoncé le club autrichien ce mercredi après-midi.

OFFIZIELL : Stefan #Lainer zieht Vertragsklausel und wechselt mit sofortiger Wirkung zur @borussia ! DANKE für alles & ALLES GUTE in der deutschen Bundesliga, Stevie ! #MadeinSalzburg #EinerVonUns pic.twitter.com/5JdEL5MUdn — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 19 juin 2019

Vlasic définitivement au CSKA. Prêté par Everton au CSKA Moscou, l’attaquant Nikola Vlasic a visiblement donné satisfaction au club russe. En effet, il vient de s’engager avec la formation moscovite pour une durée de cinq ans.

ВЛАШИЧ С НАМИ ! #ЦСКА и @Everton договорились о трансфере Николы Влашича, который подписал с нами 5-летний контракт ! Никола, ты дома ! https://t.co/2iaFYpDKBZ pic.twitter.com/GqLEjRyneg — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 juin 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10